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Ronda Rousey aplasta a Gina Carano en 17 segundos en su regreso al octágono

Ronda Rousey solo necesitó 17 segundos para someter a Gina Carano | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:35 - 17 mayo 2026
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La excampeona de UFC volvió a las MMA con una brutal victoria por sumisión que recordó sus mejores años dentro de la jaula

Ronda Rousey volvió a demostrar por qué fue una de las figuras más dominantes en la historia de las MMA.

Gina Carano reconociendo a Ronda Rousey | AP
Gina Carano reconociendo a Ronda Rousey | AP

La excampeona de UFC regresó al octágono y necesitó apenas 17 segundos para derrotar a Gina Carano, obligándola a rendirse con su clásica llave de brazo.

Desde el inicio del combate, Rousey salió agresiva, llevó rápidamente la pelea a la lona y controló completamente la situación hasta encontrar el Armbar que definió el enfrentamiento.

Rousey recordó sus mejores tiempos dentro de la jaula

La pelea tuvo momentos que hicieron recordar la etapa más dominante de Ronda dentro de UFC, donde construyó gran parte de su legado gracias a sus explosivas finalizaciones.

Tras derribar a Carano en los primeros segundos, Rousey castigó con golpes cortos y rápidamente hizo la transición perfecta hacia la sumisión que terminó el combate.

La victoria marcó el regreso de una de las máximas pioneras de las artes marciales mixtas femeninas en un evento organizado por MVP Promotions.

Ronda Rousey saliendo victoriosa ante Gina Carano | AP
Ronda Rousey saliendo victoriosa ante Gina Carano | AP

Dos leyendas de las MMA volvieron a verse las caras

El combate también significó el regreso de Gina Carano a una pelea profesional de MMA por primera vez desde 2009.

Carano, considerada una de las primeras grandes figuras femeninas del deporte, volvió al escenario después de más de 15 años fuera del octágono.

Por su parte, Rousey regresó tras haberse retirado oficialmente en 2016 después de su derrota ante Amanda Nunes.

Ambas dejaron una huella histórica en las MMA: Carano ayudó a abrir el camino para las mujeres dentro del deporte, mientras que Rousey revolucionó la industria con su dominio en UFC y múltiples defensas exitosas de campeonato.

Rousey y Carano comparten un momento conmovedor después de su lucha | AP
Rousey y Carano comparten un momento conmovedor después de su lucha | AP
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