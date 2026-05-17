¡"The Notorious" está de regreso! Conor McGregor volverá a UFC ante Max Holloway

Conor McGregor volverá oficialmente al octágono después de casi cinco años de ausencia.

El presidente de Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, confirmó este sábado que “The Notorious” enfrentará a Max Holloway en el evento principal de UFC 329.

🚨 Dana White just announced Conor McGregor vs Max Holloway for July 11 😱



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La pelea se llevará a cabo el próximo 11 de julio en Las Vegas y estará pactada en la división de las 170 libras.

McGregor volverá tras años fuera del octágono

La última vez que Conor McGregor peleó dentro de UFC fue en 2021, cuando sufrió la grave lesión en la pierna durante su trilogía ante Dustin Poirier.

Desde entonces, el irlandés se mantuvo alejado de la competencia, hasta con una lucha cancelada contra Michael Chandler en 2024, mientras crecía la incertidumbre sobre un posible regreso a las artes marciales mixtas.

Ahora, UFC finalmente confirmó el retorno de una de las figuras más grandes en la historia de la compañía.

Conor McGregor, en conferencia de prensa | UFC.COM

Max Holloway será el rival del regreso

Del otro lado estará Max Holloway, excampeón pluma y uno de los peleadores más espectaculares de toda la UFC.

El hawaiano llega como uno de los nombres más sólidos dentro de la empresa y buscará arruinar el esperado regreso de McGregor en uno de los eventos más mediáticos del año.

La pelea además marcará un nuevo capítulo entre dos estrellas históricas de UFC, quienes ya se enfrentaron anteriormente en 2013, combate que ganó McGregor por decisión unánime.

Conor McGregor en un pesaje de UFC | AP

UFC 329 apunta a ser uno de los eventos más grandes del año

La confirmación del regreso de McGregor inmediatamente convirtió a UFC 329 en uno de los eventos más esperados de 2026.

El irlandés sigue siendo una de las máximas atracciones de las artes marciales mixtas, tanto por su impacto deportivo como por el enorme fenómeno mediático que genera alrededor de cada aparición.