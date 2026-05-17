¡Inverosímil! El oso de Sergio Aguayo que dejó fuera a Chivas del Clausura 2026

Chivas se quedó a un paso de la remontada, pero una falla de Sergio Aguayo en los minutos finales terminó por marcar la eliminación rojiblanca en las Semifinales del Clausura 2026. Cruz Azul derrotó 2-1 al Guadalajara en el Estadio Jalisco y, con marcador global de 4-3, aseguró su boleto a la gran final del futbol mexicano.

La Máquina volvió a mostrar contundencia en un partido de alta intensidad y silenció al Estadio Jalisco en los momentos clave. Sin embargo, el Rebaño tuvo en sus manos la posibilidad de igualar la serie y forzar el cierre dramático del encuentro, aunque la oportunidad terminó escapándose de manera increíble.

Sergio Aguayo, jugador de Chivas | IMAGO7

La falla de Aguayo desató la frustración rojiblanca

El momento que definió la noche llegó al minuto 86. Chivas armó una jugada peligrosa por la banda y mandó un centro al corazón del área que parecía perfecto para el empate. Sergio Aguayo apareció completamente solo frente al arco, pero no logró conectar el balón, dejando escapar una acción que pudo cambiar el destino del Guadalajara en el torneo.

La jugada provocó incredulidad en el Estadio Jalisco. La afición rojiblanca se tomó la cabeza al ver cómo el joven delantero de 23 años no pudo rematar una pelota que significaba el empate global y mantenía viva la esperanza de clasificar a la final del Clausura 2026.

Sergio Aguayo, jugador de Chivas | MEXSPORT

Cruz Azul aprovechó sus oportunidades

El partido comenzó con dominio celeste y apenas en los primeros minutos Jeremy Márquez abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones a Óscar Whalley. El mediocampista celebró con intensidad un gol que silenció momentáneamente al inmueble rojiblanco.

Chivas reaccionó rápidamente gracias a Omar Govea, quien empató el encuentro con un disparo de larga distancia que devolvió la ilusión a los aficionados locales. El empate convirtió el Estadio Jalisco en una auténtica fiesta y alimentó el sueño de una remontada rojiblanca.

Pero Cruz Azul volvió a pegar en el momento clave. Agustín Palavecino sacó un zurdazo que se desvió en la defensa y terminó venciendo a Whalley para colocar el 2-1 definitivo. El gol cambió por completo el ambiente en las tribunas y dejó a Chivas obligado a buscar un tanto más para mantenerse con vida.