¿Era roja para Piovi? Dura entrada del argentino causa polémica

Cruz Azul pegó primero en las Semifinales del Clausura 2026 tras imponerse momentáneamente a Chivas en un partido que tuvo goles, intensidad y varias jugadas polémicas que encendieron los ánimos en el Estadio Jalisco. La Máquina aprovechó sus oportunidades y tomó ventaja en una serie que promete mantenerse al rojo vivo hasta el silbatazo final.

El conjunto cementero abrió el marcador apenas al minuto 5 gracias a Jeremy Márquez, quien sacó un disparo de pierna derecha colocado al poste para vencer a Whalley y poner el 0-1 en favor de los visitantes. El inicio fue complicado para el Rebaño, que sufrió la presión celeste desde los primeros minutos.

Sin embargo, Chivas reaccionó rápidamente y encontró el empate al minuto 8. Omar Govea sorprendió con un potente disparo de larga distancia que dejó sin oportunidad al arquero de Cruz Azul, desatando la euforia de la afición rojiblanca y emparejando la serie de manera momentánea.

Jeremy Márquez tras anotar gol con cruz Azul | MEXSPORT

La polémica arbitral marcó el partido

Más allá de los goles, una de las acciones que más dio de qué hablar ocurrió en el primer tiempo. Gonzalo Piovi protagonizó una jugada accidental en la que primero golpeó el balón y posteriormente terminó pisando a un jugador de Chivas. La acción fue reclamada por los futbolistas rojiblancos, pero César Ramos Palazuelos decidió no sancionar falta ni revisar la jugada en el VAR.

La decisión arbitral provocó molestia tanto en la cancha como en redes sociales, donde aficionados de Chivas cuestionaron el criterio del silbante. La polémica aumentó debido a la intensidad con la que se disputó cada balón durante el encuentro.

Se salva de la expulsión Piovi de @CruzAzul por darle un balonazo y pisarlo con los tachones al jugador de @Chivas después de que Cesar Ramos sancionó una falta.

El VAR durmiendo 💤😴 pic.twitter.com/kL8f4mjTQC — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) May 17, 2026

Palavecino le devuelve la ventaja a La Máquina

Para la segunda mitad, Cruz Azul volvió a golpear. Al minuto 66, Agustín Palavecino apareció dentro del área y, con ayuda de un desvío defensivo, venció nuevamente a Whalley para colocar el 1-2 y devolverle la ventaja a La Máquina en la Semifinal del Clausura 2026.

Chivas también reclamó otra jugada polémica en el complemento, luego de una supuesta mano de Gabriel 'Toro' Fernández dentro del área. Los jugadores rojiblancos pidieron penalti de inmediato, aunque las repeticiones mostraron que el contacto fue con el hombro, por lo que nuevamente no hubo sanción por parte del árbitro.