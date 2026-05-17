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Futbol

Aficionados de Chivas son detenidos tras arrojar objetos al camión de Cruz Azul

Operativo de seguridad en las afueras del Estadio Jalisco | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 18:59 - 16 mayo 2026
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La violencia volvió a hacerse presente en el futbol mexicano pese a la alta seguridad en el Estadio Jalisco

La llegada de Cruz Azul al Estadio Jalisco estuvo marcada por momentos de tensión y desorden, luego de que un grupo de aficionados de Chivas protagonizara incidentes al arrojar distintos objetos contra el camión que transportaba al conjunto celeste rumbo al inmueble rojiblanco.

Afición de Chivas afuera del Estadio jalisco | MEXSPORT

Los hechos ocurrieron en el acceso al estadio, donde decenas de seguidores del Guadalajara esperaban el arribo del equipo visitante. Varios aficionados comenzaron a lanzar cervezas, piedras y botellas de vidrio directamente hacia la unidad de Cruz Azul cuando esta intentaba ingresar al recinto.

Entre los objetos arrojados se contabilizaron al menos cinco latas de cerveza, además de algunas piedras y botellas de vidrio, situación que generó preocupación entre los elementos de seguridad y logística encargados del operativo previo al encuentro.

Afición de Chivas previo al juego de Semifinal | MEXSPORT

La agresión no solamente fue dirigida al transporte del conjunto cementero, sino que algunos integrantes del cuerpo de seguridad también fueron alcanzados por los objetos lanzados por los aficionados. Ante ello, los elementos intentaron contener a los responsables y despejar el acceso para evitar que la situación escalara aún más.

En medio del caos, el camión de Cruz Azul disminuyó la velocidad al acercarse a la zona de ingreso al estadio, una acción que fue tomada por algunos aficionados rojiblancos como una provocación. Esto provocó que aumentaran los gritos, insultos y el lanzamiento de objetos hacia la unidad, mientras el operativo de seguridad trataba de abrir paso al vehículo.

Operativo de seguridad previo al Chivas vs Cruz Azul | MEXSPORT

Posteriormente, elementos de seguridad actuaron para controlar el incidente y lograron detener a tres aficionados de Chivas presuntamente involucrados en las agresiones. Los seguidores rojiblancos fueron retirados de las inmediaciones del estadio y trasladados por las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

Además de los incidentes con la afición, también se presentó un momento de tensión entre integrantes de Cruz Azul y personal de logística de Chivas. Después de que miembros del staff celeste realizaron señas y se hicieron de palabras con trabajadores del operativo rojiblanco, luego de que estos insistieran en que el camión avanzara con mayor rapidez para ingresar cuanto antes al estadio y evitar más riesgos.

Afición de Chivas en el Estadio Jalisco | MEXSPORT
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