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Futbol

DT de México Sub-20 alaba trabajo de cantera de Chivas tras el título Sub-21 del Rebaño

Eduardo Arce da la cara por el club tras caer ante Cruz Azul | MEXSPORT
Gerardo Rosales 15:09 - 16 mayo 2026
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Eduardo Arce destacó el crecimiento de los jóvenes rojiblancos y elogió el momento que vive Santiago Sandoval

La cantera de Chivas continúa dando resultados tanto en la Liga MX como en categorías juveniles, debido a que el Rebaño Sagrado se proclamó campeón de la Sub-21 tras imponerse al América con marcador global de 4-1 en las instalaciones de Coapa, confirmando el buen momento que atraviesan las fuerzas básicas rojiblancas.

En la Final estuvo presente Eduardo Arce, técnico de la Selección Mexicana Sub-20, quien reconoció el trabajo que realiza Guadalajara en la formación de futbolistas y destacó la cantidad de jóvenes que hoy levantan la mano para competir en el máximo nivel.

Jugadores de Chivas Sub 20, antes de un partido | IMAGO7

Viene Camberos, Yael Padilla, Samir Inda, Carlos Hernández, el mismo Gael García; tienen una gran cantidad de jugadores que ojalá y les den la oportunidad. Sandoval está demostrando que cuando tienen la oportunidad, pueden demostrar grandes cosas

El estratega también resaltó el impacto que está teniendo Santiago Sandoval durante la actual Liguilla, luego de convertirse en una de las revelaciones rojiblancas, aprovechando las ausencias que tuvo el equipo por convocatoria de la Selección Mexicana.

Gilberto Mora apunta al futbol europeo

Arce también habló sobre Gilberto Mora y la posibilidad de que el juvenil mexicano pueda dar el salto al futbol europeo tras la Copa del Mundo, destacando la personalidad y madurez que muestra pese a su corta edad.

Conociendo su mentalidad y la forma en la que se adapta, seguramente sí va a ir. Es un chico al que no le pesan esos escenarios y, con lo cobijada que está la Selección y la guía de Javier, puede hacer cosas importantes
Gilberto Mora, en festejo de gol, con Tijuana | IMAGO7

Arce visualiza talento mexicano en Europa

Finalmente, Eduardo Arce aseguró que varios futbolistas mexicanos cuentan con las condiciones necesarias para emigrar al futbol europeo, aunque dejó claro que mucho dependerá de las decisiones y negociaciones de sus clubes.

“Eso depende de los clubes y de los costos, pero por nivel se habla de Erick Lira, Marcel Ruiz y Brian Gutiérrez. Para mí hay muchos jugadores que podrían estar allá, pero eso depende de cada club”, finalizó el estratega juvenil.

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