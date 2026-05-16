Chivas encuentra en su cantera la clave del éxito con Gabriel Milito

La confianza en los futbolistas surgidos de fuerzas básicas se ha convertido en uno de los sellos de Gabriel Milito al frente de Chivas, situación que hoy tiene al Guadalajara peleando por un lugar en la final del Clausura 2026.

¿Cuál es el éxito de Milito en Chivas?

Así lo consideró Ignacio Vázquez, ex delantero rojiblanco y campeón con el Rebaño en el Verano 97, quien aseguró que el mayor acierto del estratega argentino ha sido creer en los jóvenes y brindarles oportunidades dentro del primer equipo.

“Él trabaja con los jóvenes y ese es el mayor éxito que hemos tenido como institución, que él ha creído en los jóvenes y los ha volteado a ver, que les ha dado la oportunidad para jugar”, comentó.

Gabriel Milito en el partido Tigres contra Chivas | MEXSPORT

Vázquez señaló que la metodología implementada por Milito no solo se refleja en el funcionamiento del primer equipo, sino también en la manera en que las categorías inferiores trabajan bajo una misma idea futbolística.

“En relación al primer equipo, él trabaja y la metodología de él es la que se está llevando a cabo acá con nosotros”, explicó.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas | IMAGO7

Confianza en la cantera

El ex atacante rojiblanco destacó que esa confianza en la cantera ha permitido que Chivas mantenga un nivel competitivo incluso cuando no cuenta con algunos de sus futbolistas habituales por convocatorias o lesiones.

“Chivas no se tiene qué preocupar por no tener a sus seleccionados, todos decían que Chivas iba a batallar. Lo que ha hecho Milito es impresionante, ha convencido a todos, ha sistematizado y todos saben a qué juegan; el que entra y el que sale no se nota la diferencia y han sacado al equipo adelante”, afirmó.

Óscar Whalley al final del partido Cruz Azul contra Chivas | MEXSPORT

También aseguró que el éxito deportivo suele llegar para aquellos clubes que mantienen un trabajo constante en fuerzas básicas.

“Los equipos que trabajan en sus fuerzas básicas, les empieza a ir bien y por eso están muchas opciones aunque no estén los titulares”, apuntó.

Uno de los nombres que hoy ejemplifica esa confianza en los juveniles es Santiago Sandoval, quien se ha convertido en uno de los referentes de Chivas durante la liguilla pese a su juventud y quién ha tomado con responsabilidad, el puesto que dejó Armando "La Hormiga" González, tras irse a la concentración de la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026

“Santiago era atrevido, descarado, nunca jugaba para atrás y eso le va a dar mucha seguridad y es un jugador que vale mucho la pena”, señaló Vázquez.

Además, añadió que Sandoval ha mostrado cualidades importantes desde sus procesos formativos: “Sandoval también, es un niño que ha mostrado condiciones interesantes y esperemos que siga firme en sus conceptos de vida."

El goleador que marcó su nombre durante el título del Verano 97 con el conjunto rojiblanco, quien forma parte de los visores de Chivas, estuvo presente en la inauguración de la nueva escuela del Rebaño en San Luis Potosí.