A 26 días del Mundial: El ‘Balón Azteca’, la joya de México 86 que cambió para siempre los balones mundialistas

La Copa Mundial de la FIFA México 1986 no solo quedó en la memoria por los goles de Diego Maradona o la histórica consagración de Argentina. También revolucionó el diseño de los balones mundialistas gracias al nacimiento del mítico “Balón Azteca”.

A 26 días del arranque del Mundial 2026, vale la pena recordar uno de los objetos más icónicos en la historia del futbol. Fabricado por Adidas, el Balón Azteca fue el primero en incorporar un diseño inspirado directamente en la cultura del país sede.

Hasta antes de México 86, los balones oficiales mantenían estilos mucho más sobrios y tradicionales. Sin embargo, Adidas decidió romper con esa línea y apostó por un esférico con patrones basados en el arte prehispánico mexicano.

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El Balón Azteca revolucionó los Mundiales

El diseño del balón estaba inspirado en la arquitectura y los murales de las culturas mesoamericanas, especialmente en los símbolos aztecas que representaban parte importante de la identidad mexicana.

Los detalles negros sobre los paneles blancos mostraban figuras geométricas y elementos visuales relacionados con el arte precolombino, convirtiéndolo en un balón completamente distinto a cualquier otro utilizado en Copas del Mundo anteriores.

Además de su estética, el Balón Azteca también representó una evolución tecnológica. Fue el primer balón mundialista completamente sintético, lo que ayudó a mejorar la resistencia al agua y el rendimiento sobre la cancha.

Hugo Sánchez y el balón Azteca | MEXSPORT

Un símbolo eterno del futbol mexicano

Con el paso de los años, el Balón Azteca se convirtió en una pieza de colección y en uno de los diseños más queridos por aficionados alrededor del mundo. Su impacto fue tan grande que Adidas continuó utilizando elementos culturales de cada país anfitrión en las siguientes Copas del Mundo.

El balón quedó ligado para siempre a imágenes históricas como “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Maradona ante Inglaterra en los Cuartos de Final de México 86.

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