Monterrey se perfila como sede de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2030

A pesar de que la Copa del Mundo de 2026 está a la vuelta de la esquina, la FMF ya planifica el siguiente proceso. En este contexto, Mikel Arriola adelantó que la afición regiomontana puede esperar ver a la Selección Mexicana jugar en su ciudad de cara al Mundial de 2030.

La declaración se produjo durante el "Panel Mundialista Host City Monterrey 2026", un evento diseñado para intercambiar ideas y fortalecer el compromiso de la ciudad como sede para la próxima justa mundialista.

Mikel Arriola durante una entrevista | IMAGO7

Monterrey, sede de clase mundial

En el foro, celebrado en el Estadio de Monterrey, participaron figuras clave como Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional; Pedro Esquivel, de Rayados de Monterrey; y Alejandro Hütt, Host City Manager de la ciudad, además del propio Arriola.

Los ponentes dialogaron sobre la organización del evento de 2026 y el panorama deportivo del Tri. El consenso general fue la importancia de proyectar una imagen positiva de Monterrey y asegurar un beneficio integral para la región.

Estadio BBVA | IMAGO7

"Estamos muy felices de estar en Monterrey. En el Repechaje se dio una probadita de lo bien que se hizo la organización en todos los aspectos. Este estadio compite con cualquiera en el mundo", afirmó Mikel Arriola.

El Comisionado de la FMF destacó el impacto social y económico que dejará el Mundial en el país y aprovechó para confirmar los planes futuros para la Sultana del Norte.

Selección Mexicana | IMAGO7

Partidos del Tri en Monterrey para el ciclo 2030

Arriola explicó que, con el cierre de un ciclo mundialista y el inminente inicio del siguiente, la FMF tiene el compromiso de que la Selección Mexicana regrese pronto a Monterrey para disputar partidos de gran relevancia.

"Debido a la premura de los calendarios, el próximo ciclo inicia en septiembre y noviembre, por lo que Monterrey estaría en la posibilidad de contar con partidos mundialistas", señaló el directivo.