NBA: así se jugarán las Finales de Conferencia

Los San Antonio Spurs aplastaron a los Minnesota Timberwolves y terminaron la serie con un 4-2. El equipo de Texas se convirtió en el tercero de cuatro en llegar a las Finales de Conferencia de la NBA.

¿Cómo se jugarán las Finales de Conferencia de la NBA?

De las dos series, solamente hay una confirmada al momento. Después de su victoria ante los Wolves, las Espuelas de San Antonio tendrán una cita con el destino en las Finales del Oeste ante el Oklahoma City Thunder.

Spurs | AP

OKC no sólo enfrentará a los Spurs tras barrer a Los Angeles Lakers, sino que también lo hará como el onceavo equipo en la historia de la NBA en arrancar 8-0 en los Playoffs. Los actuales Campeones de la NBA intentarán derrotar a un quinteto de San Antonio liderado por la experiencia y Victor Wembanyama.

Por otro lado, el Este de la NBA solamente conoce a uno de sus invitados en las Finales: los New York Knicks. El equipo de la Gran Manzana regresó a la antesala de la lucha por el Larry O'Brien por segundo año consecutivo, sin los Indiana Pacers para impedir su vuelta a los máximos escenarios.

Jalen Brunson, jugador de Knicks | AP

Por otro lado, los Cleveland Cavaliers y los Detroit Pistons jugarán un histórico Juego 7 para definir al último invitado en las Finales de Conferencia. El equipo de la Ciudad del Motor llegó como uno de los grandes favoritos en los Playoffs, sin embargo, su juventud e inexperiencia ha sido aprovechada por sus rivales.

¿Cuándo inician las Finales de Conferencia de la NBA?

A falta de conocer al rival de los New York Knicks, solamente se conocen los horarios de las Finales de Conferencia del Oeste. El lunes 18 de mayo iniciará la serie entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs.