Spurs aplastan a Timberwolves y vuelven a la Final del Oeste tras nueve años de ausencia

Con una contundente victoria por 139-109 sobre los Minnesota Timberwolves en el sexto partido de la serie, los San Antonio Spurs sellaron su regreso a una Final de la Conferencia Oeste de la NBA, una instancia que no alcanzaban desde hace nueve años. El equipo texano, con una ofensiva demoledora y un control absoluto del ritmo, puso fin a la racha de dos finales de conferencia consecutivas de Minnesota.

Desde el inicio, el partido mostró la intención de los Spurs. Aunque los primeros minutos fueron un duelo de anotaciones entre Julius Randle y De’Aaron Fox, San Antonio no tardó en imponer su ley desde el perímetro. Los triples de Stephon Castle y Devin Vassell, combinados con un juego de transición letal que capitalizó las pérdidas de los visitantes, permitieron a los locales cerrar el primer cuarto con una sólida ventaja de 36-27.

Minnesota buscó reengancharse en el segundo periodo a través de sus figuras, Anthony Edwards y Naz Reid, quienes encontraron la manera de sumar tanto en la pintura como desde la larga distancia. Sin embargo, la respuesta de los Spurs fue inmediata. Victor Wembanyama, junto a un inspirado Castle y un certero Fox, mantuvo a raya cualquier intento de remontada. Al llegar al descanso, el marcador de 74-61 reflejaba el dominio local, sustentado en siete triples convertidos en la primera mitad.

Victor Wembanyama, jugador de los Spurs | AP

¿Cómo fue la segunda mitad

Lejos de relajarse, San Antonio salió del vestuario para sentenciar el encuentro. Un parcial demoledor en el tercer cuarto, liderado por Castle, Fox y Vassell, desarmó por completo a la defensa de los Timberwolves. Incapaces de frenar las penetraciones y castigados por sus propias pérdidas de balón, los visitantes vieron cómo la diferencia se disparaba por encima de los 20 puntos. El periodo concluyó con un lapidario 112-84 en el electrónico.

La noche tuvo a Stephon Castle como su gran protagonista, firmando una actuación memorable de 32 puntos, además de una contribución clave en rebotes y asistencias. Victor Wembanyama impuso su presencia en la pintura con 19 puntos y varios tapones decisivos, mientras que De’Aaron Fox orquestó el ataque con 21 puntos y nueve asistencias.

Por el lado de los Timberwolves, Anthony Edwards fue el máximo anotador con 24 puntos, seguido por los 18 de Naz Reid y los 21 que aportó Terrence Shannon Jr. desde el banquillo. Pese a sus esfuerzos, Minnesota nunca pudo reducir la desventaja a menos de diez puntos.

Spurs vs Wolves | AP

Regreso después de nueve años

Con el partido resuelto, el último cuarto sirvió para que Mitch Johnson diera minutos a su segunda unidad. Jugadores como Julian Champagnie, Harrison Barnes y Mason Plumlee mantuvieron la intensidad y ampliaron la ventaja hasta el definitivo 139-109.

Este triunfo marca un hito para la franquicia de San Antonio, que no disputaba una Final de Conferencia desde la era de Kawhi Leonard y LaMarcus Aldridge en 2017. Ahora, los Spurs sueñan con dar el siguiente paso y luchar por un puesto en las Finales de la NBA.