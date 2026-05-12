NBA de luto; muere Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies

El mundo del basquetbol está de luto hoy, 12 de mayo, por la muerte de Brandon Clarke, delantero de los Memphis Grizzlies de la NBA, a sus 29 años de edad; así lo confirmó su agente y el mismo equipo en un comunicado oficial.

Brandon Clarke | AP

“Brandon era un compañero impresionante y aun una mejor persona, que su impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis nunca será olvidada. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en estos tiempos difíciles.”

Clarke había sido reconocido varias veces en su temporada como novato, siendo parte del mejor quinteto de rookies de la NBA y era parte de las promesas del Draft de 2019. El mismo había empezado como novato universitario, jugando para equipos como los Spartans de la Universidad de San José o los Bulldogs de la Universidad Gonzaga. En 2019 fue elegido en el Draft con la posición 21 en Oklahoma City Thunder pero fue intercambiado a los Memphis Grizzlies donde estuvo hasta su fallecimiento.

Brandon Clarke | AP

Brandon Clarke muere a 42 días de su arresto.

En la temporada 2023-2024 Clarke sufrió una notable caída en su rendimiento a causa de un desgarre del tendón de Aquiles, limitando su participación a sólo seis partidos en dicha temporada. En la actual temporada sólo pudo participar en dos partidos por dolencias constantes en la pantorrilla y rodilla.

La noticia de su fallecimiento es precedida por una fuerte controversia en su arresto por posesión de drogas y conducción irresponsable, el pasado 1 de abril. Tras una persecución policial, se le incautaron 230 gramos de la droga Kratom, una hierba esencial que está clasificada en el estado como sustancia controlada en Nivel 1. Dicha sustancia reduce el dolor y la ansiedad.