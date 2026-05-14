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Futbol

Amandine Miquel pide apoyo total para Rayadas en la Final del Clausura 2026

Amandine Miquel habló previo al partido ante América | IMAGO7
Amandine Miquel habló previo al partido ante América | IMAGO7
Ricardo Olivares 23:35 - 13 mayo 2026
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La estratega de Monterrey quiere ver el BBVA lleno para su juego ante las Águilas

La directora técnica de Monterrey, Amandine Miquel, habló en conferencia de prensa previo a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ante América, donde pidió el apoyo de la afición albiazul para el duelo de ida en el “Gigante de Acero.”

La estratega francesa se pronunció sobre el empalme de horarios entre encuentros del futbol femenil y varonil, situación que considera no beneficia al equipo femenil, aunque dejó claro que su enfoque está en pedir respaldo para sus jugadoras.

Amandine Miquel, entrenadora de Rayadas, se alista para la Final | IMAGO7
Amandine Miquel, entrenadora de Rayadas, se alista para la Final | IMAGO7

“No nos favorece (que se empalmen juegos de femenil y varonil) pero no es mi trabajo arreglar eso. Lo que puedo pedir a los aficionados de Rayados, que me parece ya no juegan, es que vengan a nuestro partido por lo menos.”

Miquel también destacó la importancia de aprovechar la localía y buscar una gran entrada en el “Gigante de Acero”, recordando la relevancia del escenario donde disputarán la final.

“De todas maneras y de cualquier modo que lo tomes, hay uno en casa y otro en la del rival. Aquí queremos que intentemos llenar nuestro estadio, que es de copa del mundo, muy bonito. Que la afición venga mañana para apoyar al equipo, primero por el torneo que hicimos y empujarlas a hacer ese último esfuerzo en casa.”

Amandine Miquel, pidió el apoyo de los fanáticos para la Final de Rayadas| IMAGO7
Amandine Miquel, pidió el apoyo de los fanáticos para la Final de Rayadas| IMAGO7

Sobre el hecho de cerrar la serie como visitante y el horario del encuentro, la entrenadora señaló que no representa una desventaja para su equipo.

“Después el hecho de jugar allá me da igual, sabemos lo que tenemos que hacer en casa y afuera para esperar el resultado positivo hay que hacer lo mejor posible. Sobre el horario (12 pm) es el mismo para los dos equipos, no veo ningún problema

Acciones del América Femenil vs Rayadas | IMAGO7
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