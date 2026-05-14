Agenda de los juegos de hoy jueves 14 de mayo
El deporte no se detiene y este jueves 14 de mayo tendrá una agenda llena de actividad con partidos importantes en la Liga MX y Femenil, futbol europeo y las Grandes Ligas. La gran atención en México estará puesta en la Semifinal de Ida entre Pachuca y Pumas, duelo que definirá al segundo finalista del Clausura 2026.
Además, en Europa continúan las últimas jornadas de las principales ligas, mientras que en Estados Unidos la MLB vive momentos cruciales de sus temporadas.
Pachuca y Pumas se enfrentan en una semifinal de alto voltaje
Los Tuzos recibirán a Pumas en el Estadio Hidalgo para disputar la Ida de las Semifinales del Clausura 2026. El conjunto universitario llega como líder general del torneo tras eliminar al América en una serie llena de goles, mientras que Pachuca viene de dejar fuera al bicampeón Toluca.
Pachuca vs. Pumas — 19:00 hrs. Transmisión: FOX Sports y FOX One
Primer capítulo de la Liga MX Femenil
América Femenil y Rayadas protagonizarán el primer juego de la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas vienen de una victoria aplastante ante Toluca, mientras que Las Regias llegan de eliminar a uno de los equipos más ofensivos de liga: Pachuca.
Rayados de Monterrey vs. América Femenil — 21:10 hrs. Transmisión: VIX gratis y por YouTube
Futbol europeo y MLB también tendrán actividad
En Europa destacan partidos importantes en la recta final de las ligas, mientras que la MLB tendrá varios enfrentamientos atractivos.
Real Madrid contra Oviedo — 13:30 hrs
Girona contra Real Sociedad — 12:00 hrs
Valencia contra Rayo Vallecano — 11:00 hrs
MLB
Brewers contra Padres de San Diego — 11:45 hrs
Astros contra Mariners — 12:10 hrs
Red Sox contra Phillies — 4:45 hrs
Dodgers contra Giants — 8:10 hrs