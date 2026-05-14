Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Agenda de los juegos de hoy jueves 14 de mayo

Jugadores de Pumas en celebración contra América en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Pumas en celebración contra América en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:35 - 13 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La actividad deportiva de este jueves estará cargada de futbol, NBA y Grandes Ligas con partidos clave rumbo a campeonatos y finales

El deporte no se detiene y este jueves 14 de mayo tendrá una agenda llena de actividad con partidos importantes en la Liga MX y Femenil, futbol europeo y las Grandes Ligas. La gran atención en México estará puesta en la Semifinal de Ida entre Pachuca y Pumas, duelo que definirá al segundo finalista del Clausura 2026.

Además, en Europa continúan las últimas jornadas de las principales ligas, mientras que en Estados Unidos la MLB vive momentos cruciales de sus temporadas.

Pachuca y Pumas se enfrentan en una semifinal de alto voltaje

Los Tuzos recibirán a Pumas en el Estadio Hidalgo para disputar la Ida de las Semifinales del Clausura 2026. El conjunto universitario llega como líder general del torneo tras eliminar al América en una serie llena de goles, mientras que Pachuca viene de dejar fuera al bicampeón Toluca.

  • Pachuca vs. Pumas — 19:00 hrs. Transmisión: FOX Sports y FOX One

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7

Primer capítulo de la Liga MX Femenil

América Femenil y Rayadas protagonizarán el primer juego de la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas vienen de una victoria aplastante ante Toluca, mientras que Las Regias llegan de eliminar a uno de los equipos más ofensivos de liga: Pachuca.

  • Rayados de Monterrey vs. América Femenil — 21:10 hrs. Transmisión: VIX gratis y por YouTube

Jugadoras de América en celebración ante Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración ante Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Futbol europeo y MLB también tendrán actividad

En Europa destacan partidos importantes en la recta final de las ligas, mientras que la MLB tendrá varios enfrentamientos atractivos.

  • Real Madrid contra Oviedo — 13:30 hrs

  • Girona contra Real Sociedad — 12:00 hrs

  • Valencia contra Rayo Vallecano — 11:00 hrs

Vinicius Jr en lamento en el partido de Real Madrid contra Barcelona en LaLiga | AP
Vinicius Jr, Real Madrid| AP

MLB

  • Brewers contra Padres de San Diego — 11:45 hrs

  • Astros contra Mariners — 12:10 hrs

  • Red Sox contra Phillies — 4:45 hrs

  • Dodgers contra Giants — 8:10 hrs

Bulpen de los Dodgers celebra la carrera de Max Muncy I AP
Lo Último
00:47 “La serie no está acabada”: Joel Huiqui confía en que Cruz Azul avanzará a la Final
00:41 “No va a modificar nada”: Milito evita entrar en polémica arbitral ante Cruz Azul
00:41 Lionel Messi y Germán Berterame anotan en la victoria del Inter Miami
00:30 América Femenil va por el campeonato y así lo dejaron claro sus jugadoras
00:23 Julián Araujo cerca de ser campeón con el Celtic
00:17 Rayadas avisa a América Femenil previo a la final: “No nos den nunca por muertas”
00:00 A 28 días: Pique, el polémico y mexicanísimo chile, la única legumbre hecha mascota mundialista, que le puso sabor a México 1986
00:00 Portada RÉCORD 14 de Mayo de 2026
23:58 Chivas y Cruz Azul: Las remontadas más memorables en Liguilla
23:56 “No tengan miedo de ilusionarse”: Ángel Villacampa manda aviso antes de la Final