Agenda de los juegos de hoy jueves 14 de mayo

El deporte no se detiene y este jueves 14 de mayo tendrá una agenda llena de actividad con partidos importantes en la Liga MX y Femenil, futbol europeo y las Grandes Ligas. La gran atención en México estará puesta en la Semifinal de Ida entre Pachuca y Pumas, duelo que definirá al segundo finalista del Clausura 2026.

Además, en Europa continúan las últimas jornadas de las principales ligas, mientras que en Estados Unidos la MLB vive momentos cruciales de sus temporadas.

Pachuca y Pumas se enfrentan en una semifinal de alto voltaje

Los Tuzos recibirán a Pumas en el Estadio Hidalgo para disputar la Ida de las Semifinales del Clausura 2026. El conjunto universitario llega como líder general del torneo tras eliminar al América en una serie llena de goles, mientras que Pachuca viene de dejar fuera al bicampeón Toluca.

Pachuca vs. Pumas — 19:00 hrs. Transmisión: FOX Sports y FOX One

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7

Primer capítulo de la Liga MX Femenil

América Femenil y Rayadas protagonizarán el primer juego de la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas vienen de una victoria aplastante ante Toluca, mientras que Las Regias llegan de eliminar a uno de los equipos más ofensivos de liga: Pachuca.

Rayados de Monterrey vs. América Femenil — 21:10 hrs. Transmisión: VIX gratis y por YouTube

Jugadoras de América en celebración ante Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Futbol europeo y MLB también tendrán actividad

En Europa destacan partidos importantes en la recta final de las ligas, mientras que la MLB tendrá varios enfrentamientos atractivos.

Real Madrid contra Oviedo — 13:30 hrs

Girona contra Real Sociedad — 12:00 hrs

Valencia contra Rayo Vallecano — 11:00 hrs

Vinicius Jr, Real Madrid| AP

MLB

Brewers contra Padres de San Diego — 11:45 hrs

Astros contra Mariners — 12:10 hrs

Red Sox contra Phillies — 4:45 hrs

Dodgers contra Giants — 8:10 hrs