Chivas y Cruz Azul: Las remontadas más memorables en Liguilla

La historia de la Liga MX ha dejado claro que tanto Chivas como Cruz Azul saben levantarse en los momentos más complicados, especialmente en Liguilla. De cara al Clausura 2026, ambos equipos buscan una nueva remontada que los coloque en la antesala del título, apelando a antecedentes que han marcado época.

Kevin Mier ante Atlas | MEXSPORT

Cruz Azul, especialista en revertir la adversidad

A lo largo de las fases finales del futbol mexicano, Cruz Azul se ha consolidado como uno de los equipos con mayor capacidad de reacción. La Máquina ha logrado revertir 11 series adversas, una cifra que refleja su resiliencia en escenarios de alta presión, donde cada error puede costar la eliminación.

Uno de los episodios más recordados se remonta a la Final de la temporada 1973-74, cuando Cruz Azul vino de atrás para vencer al Atlético Español con un global de 4-2, levantando así su quinto título de liga. Aquella hazaña se mantiene como un referente de carácter dentro de la institución celeste.

Charly Rodríguez marcó un golazo para empatar el partido en el primer tiempo | MEXSPORT

Además, siete de esas 11 remontadas tienen un ingrediente aún más dramático: Cruz Azul no logró anotar en el partido de ida. Aun así, supo recomponer el camino, demostrando que su fortaleza no depende únicamente del marcador inicial, sino de su capacidad para ajustar y competir en la vuelta.

Un caso más reciente ocurrió en la semifinal del Apertura 2018 frente a Monterrey, donde el empate global 1-1 le dio el pase por su mejor posición en la tabla. A esto se suma lo ocurrido en el Apertura 2024, cuando Xolos tomó ventaja en la ida de Cuartos de Final, pero La Máquina respondió con un contundente 3-0 en la vuelta.

la afición de cruz azul apunta a realizar un mosaico para apoyar a su equipo | MEXSPORT

Chivas y su ADN de remontadas en momentos clave

Por su parte, Chivas también presume remontadas que han quedado grabadas en la memoria de su afición. La más reciente se dio en la semifinal del Clausura 2023, cuando el Rebaño Sagrado dejó en el camino al acérrimo rival, el América, con un global de 3-2 tras haber perdido el duelo de ida.

Otra serie inolvidable fue en el Clausura 2006 ante Jaguares, donde el conjunto rojiblanco logró imponerse 4-2 en la vuelta para sellar un global de 6-5, en una eliminatoria llena de emociones y goles que reflejó su capacidad ofensiva en momentos decisivos.

Chiquete en un clásico ante América

Finalmente, destaca el repechaje del Clausura 2003, precisamente contra Cruz Azul, donde Chivas cayó 4-1 en la ida, pero en la vuelta consiguió igualar el global 5-5 y avanzar gracias a su mejor posición en la tabla. Este tipo de gestas alimentan la ilusión de su afición en cada nueva Liguilla.

Con este historial, tanto Chivas como Cruz Azul llegan al Clausura 2026 con argumentos sólidos para creer en otra remontada. En un torneo donde nada está definido hasta el último minuto, su pasado reciente y lejano los respalda como equipos capaces de cambiar el rumbo de cualquier serie.