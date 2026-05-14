Afición de Cruz Azul pide el regreso de Gudiño tras errores de Kevin Mier ante Chivas

Kevin Mier quedó en el centro de la polémica luego de cometer dos errores que terminaron en los goles de Chivas ante Cruz Azul. Las equivocaciones del arquero colombiano provocaron una fuerte reacción de la afición celeste, que rápidamente comenzó a pedir el regreso de Andrés Gudiño a la titularidad.

En redes sociales, distintos aficionados cementeros cuestionaron el rendimiento de Mier y recordaron las actuaciones que tuvo Gudiño durante la ausencia del colombiano, etapa en la que el guardameta mexicano respondió con seguridad bajo los tres postes.

Palavecino y Sepúlveda en la Semifinal de Inda entre Cruz Azul y Chivas |MEXSPORT

Kevin Mier quedó señalado en los goles de Chivas

La primera anotación rojiblanca llegó tras un error del arquero colombiano al soltar el balón ante un tiro fácil de manejar, situación que fue ampliamente criticada por los seguidores de La Máquina. Posteriormente, en el segundo gol, nuevamente aparecieron cuestionamientos hacia el guardameta por su intervención en el cabezazo de Sepúlveda.

Las fallas de Mier encendieron todavía más el debate sobre quién debe ocupar la portería celeste, una constante que se ha repetido en varios torneos.

¿Otra vez Kevin Mier cagandose en una semifinal?



PERO CÓMO? SI SUS PENDEJOS FANS LO PEDÍAN A GRITOS.



Esto no hubiera pasado con Gudiño. — NACIÓN AZUL® (@_NacionAzul) May 14, 2026

Kevin Mier en la Semifinal Cruz Azul vs Chivas | IMAGO7

Redes sociales piden el regreso de Andrés Gudiño

Tras los errores del colombiano, varios aficionados comenzaron a pedir que Andrés Gudiño vuelva a la titularidad con Cruz Azul. Incluso, en meses recientes ya existía debate entre seguidores cementeros sobre quién debía ocupar el arco tras las buenas actuaciones del portero mexicano durante la lesión de Mier.

Aunque Kevin Mier sigue siendo considerado uno de los mejores porteros de la Liga MX, la actuación ante Chivas volvió a abrir la discusión entre los aficionados celestes sobre el futuro inmediato de la portería cementera.