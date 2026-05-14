A 28 días: Pique, el polémico y mexicanísimo chile, la única legumbre hecha mascota mundialista, que le puso sabor a México 1986

En la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, las mascotas oficiales se han convertido en parte fundamental de la identidad de cada torneo. México, país anfitrión de los mundiales de 1970 y 1986, dejó una huella importante con personajes que hasta hoy siguen siendo recordados por los aficionados.

Entre las ahora tres mascotas de los torneos en México, destaca Pique, el chile jalapeño que se convirtió en la imagen oficial del Mundial de 1986 y que permanece como un símbolo de la cultura mexicana dentro del futbol internacional.

Pique, un chile jalapeño, fue la mascota de México 1986 | X

A diferencia de otras mascotas mundialistas inspiradas en animales, niños o figuras humanas, Pique pasó a la historia por ser la única legumbre utilizada como representante oficial de una Copa del Mundo. Su diseño estuvo acompañado de elementos tradicionales mexicanos como el sombrero charro, el bigote y los colores verde, blanco y rojo, características que buscaban reflejar la identidad nacional ante millones de espectadores alrededor del planeta.

México recibió la sede del Mundial de 1986 luego de que Colombia renunciara a organizar el torneo por problemas económicos. La FIFA eligió nuevamente al país mexicano para albergar la competencia, la cual terminó siendo una de las más recordadas en la historia, principalmente por las actuaciones de Diego Armando Maradona con la Selección de Argentina, incluyendo los históricos goles frente a Inglaterra en los Cuartos de Final.

Maradona levanta el trofeo en la Copa Mundial México 1986 | MEXSPORT

El origen de Pique y el cambio que sorprendió rumbo a México 1986

Antes de que Pique fuera presentado oficialmente, la organización del Mundial tenía contemplada otra figura para representar el torneo. En marzo de 1985 se anunció que la mascota sería una caricatura de Cantinflas, el personaje interpretado por Mario Moreno, considerado uno de los comediantes más importantes de México.

La idea consistía en seguir una línea similar a la de Juanito, la mascota utilizada durante el Mundial de 1970, mostrando a un personaje humano vestido con el uniforme de la Selección Mexicana. Sin embargo, apenas 12 días después del anuncio, la decisión cambió y el comité organizador optó por un diseño completamente distinto.

La propuesta elegida fue la de un chile jalapeño sonriente llamado Pique, cuyo nombre hacía referencia al sabor picante característico de la gastronomía mexicana. El diseño logró imponerse entre más de 6 mil 800 proyectos participantes y fue creado por Octavio Romero, diseñador originario de la Academia de San Carlos.

Romero recibió un premio de un millón de pesos por la creación de la mascota. De acuerdo con la información difundida en aquella época, el diseñador buscó que Pique transmitiera alegría, simpatía y orgullo nacional, inspirándose parcialmente en la imagen amigable que había representado Juanito durante el Mundial de 1970.

Cantinflas estuvo cerca de ser la Mascota de México 1986 | X

La imagen de Pique trascendió más allá de las canchas

La presencia de Pique no se limitó únicamente a los estadios durante el torneo. La mascota comenzó a aparecer en artículos promocionales, campañas publicitarias, souvenirs y diversos productos oficiales relacionados con la Copa del Mundo.

Con ello, el Mundial de 1986 también marcó un momento importante en la comercialización del futbol internacional, ya que las mascotas comenzaron a consolidarse como elementos capaces de generar identidad de marca y una importante derrama económica alrededor de los torneos.