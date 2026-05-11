¡Joya! Así será la tercera camiseta de México en la Copa del Mundo 2026

La espera ha terminado y la incertidumbre se transforma en elegancia. A medida que la cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 se acelera, la Selección Mexicana ha hecho oficial el lanzamiento del tercer uniforme para este verano que el "Tricolor" vestirá durante la máxima justa deportiva, confirmando el regreso de uno de los colores favoritos de la afición: el negro.

Nueva camiseta de la Selección Mexicana | Adidas

Tras semanas de filtraciones y especulaciones en redes sociales, el diseño definitivo ha sido revelado, consolidando una propuesta que mezcla la nostalgia de ediciones pasadas con la modernidad tecnológica necesaria para el alto rendimiento.

LA NUEVA PIEL DEL TRI

El nuevo uniforme destaca por una base negra profunda con texturas sutiles integradas en la tela, las cuales rinden homenaje a la riqueza cultural del país. Los elementos visuales más llamativos se encuentran en los detalles, comenzando por las icónicas tres franjas de Adidas sobre los hombros, que lucen los colores verde, blanco y rojo de la bandera nacional. Asimismo, el logotipo de la marca alemana presenta un diseño tricolor especial que se alinea perfectamente con la estética general de la prenda.

Por otro lado, el diseño cuenta con un cuello ligeramente elevado en tonos verdes, una clara referencia al estilo utilizado en el Mundial de Sudáfrica 2010. Además de la versión tradicional, se oficializó el diseño con mangas largas, donde los vivos de los brazos se extienden hasta las muñecas, ofreciendo una apariencia estilizada y clásica para los jugadores y la afición.

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¿SE USARÁ EN EL MUNDIAL?

Lamentablemente para la Selección Mexicana y sus aficionados, la decisión de si se usa o no la tercera equipación en la Copa del Mundo no recae en el Tri, sino en la FIFA. Días antes del comienzo de la justa, el organismo rector dará a conocer los uniformes a utilizar por cada una de las 48 selecciones en sus respectivos partidos.

Al tener tres equipaciones, una situación atípica, existe la posibilidad de que la Selección Mexicana no use su tercer uniforme, tal como sucedió con la camiseta visitante durante Qatar 2022, la cual nunca fue usada por el Tri durante la competencia.