Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Iván Archivaldo y su hermano analizan entregarse a autoridades de Estados Unidos

Los hijos del Chapo podrían acordar una entrega con el gobierno de EE.UU.
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:34 - 11 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los hijos del Chapo Guzmán son considerados los líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y señalados como líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, estarían en conversaciones con autoridades de Estados Unidos para una posible entrega negociada.


La información fue revelada por el diario Los Angeles Times y retomada por distintos medios internacionales y nacionales, en medio de la presión que mantiene el gobierno estadounidense contra la estructura criminal vinculada al tráfico de fentanilo.

Iván Archivaldo es uno de los principales objetivos del gobierno de Estados Unidos

Los Chapitos estarían en negociaciones

De acuerdo con el reporte, existen contactos entre representantes de los hermanos Guzmán Salazar y autoridades estadounidenses para explorar una posible negociación.


Hasta el momento, ninguna autoridad de Estados Unidos ha confirmado oficialmente el proceso, aunque el tema ha generado atención debido a la relevancia de ambos dentro del Cártel de Sinaloa.

La noticia fue dada a conocer por Los Angeles Times

¿Quiénes son Iván Archivaldo y Jesús Alfredo?

Los hermanos son hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa que actualmente cumple cadena perpetua en Estados Unidos.


Tras la captura y condena de su padre, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo fueron identificados por agencias estadounidenses como líderes de Los Chapitos, una de las facciones más poderosas de la organización criminal.

Acusaciones por tráfico de fentanilo

Autoridades estadounidenses acusan a los hijos del Chapo de encabezar operaciones relacionadas con:

  • Tráfico de fentanilo

  • Cocaína

  • Heroína

  • Metanfetamina


Además, agencias de seguridad mantienen recompensas millonarias por información que conduzca a su captura.

Presión de Estados Unidos

En los últimos meses, el gobierno estadounidense intensificó las acciones contra integrantes de Los Chapitos debido al tráfico de drogas sintéticas hacia territorio norteamericano.


Reportes también señalan que cortes estadounidenses han reorganizado expedientes relacionados con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, lo que algunos analistas interpretan como parte de preparativos ante una eventual captura o acuerdo judicial.


La posible negociación ocurre en medio de cambios y tensiones internas dentro del Cártel de Sinaloa, organización que ha enfrentado fracturas tras la captura y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada.


Las autoridades estadounidenses consideran a Los Chapitos como uno de los principales grupos responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

El Chapo Guzmán paga una condena de cadena perpetúa en una cárcel de Estados Unidos/AFP

Sin postura oficial

Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni representantes legales de los Guzmán Salazar han emitido una postura oficial sobre la supuesta negociación.


El caso continúa generando expectativa debido al impacto que tendría una eventual entrega de los hijos del Chapo Guzmán a autoridades estadounidenses.

Lo Último
15:41 Real Oviedo, de Grupo Pachuca, desciende en España tras una temporada en LaLiga
15:19 Tottenham deja ir triunfo ante Leeds United y sigue en riesgo de descender en la Premier League
15:12 Memo adelanta su convocatoria con el Tri: Ochoa ya se encuentra concentrado
15:08 Turco Mohamed ‘enloquece’ y arremete contra Liga MX por calendario tras eliminación del Toluca
14:48 ¡MUCHO OJO! SE TENÍA QUE REPETIR EL PENAL QUE FALLÓ HENRY MARTÍN
14:45 ¿Escaneas códigos QR? Así puedes evitar ser víctima de quishing
14:13 ¿Intercambio? Verstappen apunta a McLaren; Piastri, a Red Bull
14:13 ¿Se termina su etapa en Coapa? Henry Martín pidió su salida del América
13:54 Cowboys visitarán a Giants en el primer Sunday Night Football de la Temporada 2026
13:48 ¿Guiño al América? Joya de Xolos visita a las Águilas