Iván Archivaldo y su hermano analizan entregarse a autoridades de Estados Unidos

Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y señalados como líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, estarían en conversaciones con autoridades de Estados Unidos para una posible entrega negociada.

La información fue revelada por el diario Los Angeles Times y retomada por distintos medios internacionales y nacionales, en medio de la presión que mantiene el gobierno estadounidense contra la estructura criminal vinculada al tráfico de fentanilo.

Iván Archivaldo es uno de los principales objetivos del gobierno de Estados Unidos

Los Chapitos estarían en negociaciones

De acuerdo con el reporte, existen contactos entre representantes de los hermanos Guzmán Salazar y autoridades estadounidenses para explorar una posible negociación.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Estados Unidos ha confirmado oficialmente el proceso, aunque el tema ha generado atención debido a la relevancia de ambos dentro del Cártel de Sinaloa.

La noticia fue dada a conocer por Los Angeles Times

¿Quiénes son Iván Archivaldo y Jesús Alfredo?

Los hermanos son hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa que actualmente cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Tras la captura y condena de su padre, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo fueron identificados por agencias estadounidenses como líderes de Los Chapitos, una de las facciones más poderosas de la organización criminal.

Acusaciones por tráfico de fentanilo

Autoridades estadounidenses acusan a los hijos del Chapo de encabezar operaciones relacionadas con: Tráfico de fentanilo

Cocaína

Heroína

Metanfetamina

Además, agencias de seguridad mantienen recompensas millonarias por información que conduzca a su captura.

Presión de Estados Unidos

En los últimos meses, el gobierno estadounidense intensificó las acciones contra integrantes de Los Chapitos debido al tráfico de drogas sintéticas hacia territorio norteamericano.

Reportes también señalan que cortes estadounidenses han reorganizado expedientes relacionados con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, lo que algunos analistas interpretan como parte de preparativos ante una eventual captura o acuerdo judicial.

La posible negociación ocurre en medio de cambios y tensiones internas dentro del Cártel de Sinaloa, organización que ha enfrentado fracturas tras la captura y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada.

Las autoridades estadounidenses consideran a Los Chapitos como uno de los principales grupos responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

El Chapo Guzmán paga una condena de cadena perpetúa en una cárcel de Estados Unidos/AFP

Sin postura oficial