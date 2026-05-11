Toluca vs Tigres: Final de la Copa de Campeones Concacaf cambia de horario

Ya eliminados de la Liga MX, Tigres y Toluca ahora tendrán que enfocarse en la Copa de Campeones Concacaf. Los felinos y los Diablos Rojos quedaron eliminados en Cuartos de Final del Clausura 2026, por lo que ahora la energía se centrará por completo en el torneo internacional.

En el caso del conjunto de la UANL, sufrieron la remontada contra Chivas y tras la victoria 3-1 en el Estadio Universitario, cayeron 2-0 en el Estadio Akron, por lo que con el empate en el global quedaron fuera de la Semifinal. Mientras que los Diablos cayeron 0-1 en el Estadio Nemesio Diez y luego 2-0 en el Estadio Hidalgo frente a Pachuca.

Liga de Campeones de la CONCACAF, juego entre Toluca vs LAFC | IMAGO7

Por lo que ahora, Guido Pizarro y Antonio Mohamed volverán a verse en una Final, pero será internacional. Será la quinta Final de Concachampions para Tigres, primera desde que venció 2-1 a LAFC; mientras que para Toluca también será la quinta, pero primera desde la Temporada 2013-14, cuando empató a un gol contra Cruz Azul, pero perdió por el gol de visitante.

¿Cuándo será la Final de la Concachampions?

Originalmente, el compromiso estaba programado para el sábado 30 de mayo a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, se recorrió una hora, por lo que ahora está previsto que comience el encuentro a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

Será un reencuentro entre Toluca y Tigres en un partido por el título, luego de que jugaron la Final del Apertura 2025 de la Liga MX, que en ese caso se disputó a dos partidos, y no a una como la de Concachampions. En el torneo de liga, Tigres se impuso 1-0 en la ida, pero tras la derrota 2-1 en la vuelta, cayó 11-9 en los penales.

¿Cómo llegan Toluca y Tigres a la Final de la Copa de Campeones Concacaf?

Los Diablos llegarán a este compromiso con cuatro victorias en sus últimos diez partidos: 4-2 en casa y 0-3 de visitante en la serie de Cuartos de Final contra Galaxy en Concacaf; 4-1 frente a León en la Jornada 17 del Clausura 2026, y 4-0 en la vuelta de la Semifinal contra LAFC. Además tiene un empate 1-1 ante Atlético San Luis en la Jornada 14, y cinco derrotas.

TOLUCA VS LAFC | RÉCORD

Toluca perdió 2-1 contra América en la Jornada 15 y 4-3 ante Mazatlán en la Jornada 16; 2-1 en la ida contra LAFC en Semifinales de la Concachampions, además de los dos compromisos en la serie de Cuartos de Final ante Pachuca. Mientras que Tigres llega con seis victorias, dos derrotas y dos empates en sus últimos seis partidos.

En Liga MX, venció 4-1 a Chivas en la Jornada 14; 5-1 a Mazatlán en la Jornada 17, y 3-1 en la ida de la serie contra el Rebaño en los Cuartos de Final. En Concacaf ganó 2-0 ante Seattle Sounders en la ida de los Cuartos de Final y 1-0 en los dos juegos frente a Nashville. Mientras que sus empates fueron por marcador 1-1 contra Necaxa en la Jornada 15 del Clausura 2026 y sin goles ante Atlas en la Jornada 16.