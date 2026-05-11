¿Se termina su etapa en Coapa? Henry Martín pidió su salida del América

¿Se termina una etapa gloriosa en Coapa? Después de una serie apoteósica de Cuartos de Final ante Pumas, América comenzará una reestructuración en todos los sentidos, incluyendo la salida de algunas figuras del club, como el caso de Henry Martín.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, director general en RÉCORD, el capitán azulcrema pidió su salida de las Águilas, todo para dejarle algo de dinero al conjunto de Coapa. El contrato de Henry Martín termina en diciembre, sin embargo, el delantero del América quiere ser puesto transferible para generar un ingreso extra.

Henry Martín, jugador del América | MEXSPORT

¿Cómo ha sido el paso de Henry Martín en América?

Henry Martín se ha consolidado como uno de los delanteros más importantes en la historia reciente del América gracias a sus números con la institución azulcrema. El atacante mexicano registra 316 partidos disputados con las Águilas, además de 117 goles y 57 asistencias, cifras que reflejan su peso ofensivo y constancia dentro del equipo.

Además, la Bomba fue el capitán de las Águilas en el histórico Tricampeonato, siendo fundamental en dichas finales. Henry Martín anotó ante Tigres y Cruz Azul; mientras que fue fundamental ante Rayados de Monterrey.

Henry Martín, jugador del América, en el último partido en el Estadio Azteca en 2024 | IMAGO7

El penalti que falló ante Pumas

Henry Martín vivió una de las noches más dolorosas de su carrera con América luego de fallar el penal que pudo darle al conjunto azulcrema el pase a las Semifinales del Clausura 2026. El delantero mexicano abandonó el Estadio Olímpico Universitario completamente devastado tras la eliminación frente a Pumas en una serie que terminó empatada 6-6 en el marcador global, pero los eliminó por la posición en la tabla.

El momento clave llegó al minuto 87, cuando el árbitro señaló un polémico penalti a favor del América. Henry Martín tomó el balón con la responsabilidad de marcar el 3-4 que hubiera clasificado a las Águilas a las Semifinales del Clausura 2026, pero su disparo terminó estrellándose en el poste derecho defendido por Keylor Navas.