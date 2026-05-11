Tottenham deja ir triunfo ante Leeds United y sigue en riesgo de descender en la Premier League

La salvación tendrá que esperar. Tottenham no supo ganar en casa contra Leeds United y perdió la oportunidad de asegurar la salvación en la Premier League. Los Spurs sumaron solo un punto en el cierre de la Jornada 36, por lo que mantienen apenas una ventaja de dos sobre West Ham, que definirán al último equipo descendido esta temporada.

Al igual que lo que ha sido su temporada, los dirigidos por Roberto De Zerbi -su cuarto técnico esta campaña- tuvieron un rendimiento irregular en casa y no pudieron mantener la ventaja en el marcador. Un penal definió el empate a un gol en el Tottenham Stadium, lo que dejó a los londinenses en el sitio 17 con 38 puntos, mientras que Leeds está en el puesto 14 con 44 unidades.

Joe Rondon y Richarlison en el partido de Tottenham y Leeds United en la Premier League | AP

Así fue el empate entre Tottenham y Leeds United

Después del empate sin goles antes del descanso, los Spurs no tardaron en adelantarse en el marcador con una obra de arte de Mathys Tel. Sin embargo, el delantero de 21 años pasó de la gloria a la tragedia y cometió el penal por medio del cual Leeds United firmó el empate al minuto 74.

En su afán por despejar el esférico, Mathys se tiró una chilena dentro de su propia área y contactó en la cabeza a su rival. Aunque inicialmente la jugada no se sancionó, tras la revisión en el VAR, el silbante marcó pena máxima, misma que Dominic Calvert-Lewin convirtió en el 1-1.

Mathys Tel en celebración en el partido de Tottenham contra Leeds United en la Premier League | AP

De esa forma, Mathys pasó de héroe a villano en Londres. El atacante galo fue el encargado de abrir el marcador con un disparo al ángulo al minuto 50, luego de un despeje desfortunado por parte de la zaga visitante en un tiro de esquina.

El partido finalizó con polémica porque en la recta final de los 13 minutos de compensación, no se revisó un posible penal a favor de Tottenham. James Maddison cayó dentro del área tras un contacto, pero el árbitro ni siquiera la revisó en el videoarbitraje, lo que causó la molestia de la afición local.

¿Cuándo juegan de nuevo Tottenham y Leeds United?

Los Spurs tendrán un desafío grande a la próxima semana cuando visiten a Chelsea en Stamford Bridge. El partido está programado para el próximo martes 19 de mayo a las 13:15 horas (tiempo del centro de México); el compromiso se agendó a media semana porque el fin los Blues se medirán a Manchester City en la Final de la FA Cup.

Mathys Tel en el partido de Tottenham contra Leeds United en la Premier League | AP