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Futbol

¿Llega al Mundial? Nico Williams dice adiós a la temporada

Nico Williams | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:22 - 11 mayo 2026
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El extremo español no volverá a jugar con el Athletic Club en la campaña, sin embargo, la Copa del Mundo no está en peligro

El Athletic Club ha confirmado que Nico Williams no volverá a vestir la camiseta rojiblanca en lo que resta de la presente campaña. Tras las pruebas médicas realizadas al extremo internacional, el club bilbaíno ha ratificado una lesión muscular que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante las próximas tres semanas.

Nico Williams | AP

El joven atacante tuvo que abandonar el último encuentro frente al Valencia tras sentir un pinchazo en la primera mitad. El diagnóstico oficial señala una "lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda", un contratiempo que llega en el momento más inoportuno para el Athletic, que se encuentra en plena pelea por asegurar puestos europeos.

LISTO PARA EL MUNDIAL

A pesar de la decepción que supone perderse el cierre liguero, el panorama es alentador para la Selección Española. Con el inicio del Mundial programado para el 11 de junio, los plazos de recuperación juegan a favor del menor de los Williams:

Tiempo de recuperación: Se estima que el jugador reciba el alta médica a finales de mayo o principios de junio.

Nico Williams está jugando su primera Eurocopa con España

Margen para el debut: España iniciará su participación mundialista el 15 de junio ante Cabo Verde, lo que otorga a Luis de la Fuente un margen de maniobra suficiente para contar con el extremo en plenas facultades físicas.

Para el Athletic, la ausencia de Nico supone perder a su futbolista más desequilibrante en banda en el tramo decisivo del campeonato, obligando a reajustar el ataque en un final de temporada de alta intensidad.

Nico Williams festeja su gol
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