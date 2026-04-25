¡Por las nubes! Revelan precios para el España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc

La afición poblana recibió con balde de agua fría el anuncio oficial de los precios para el duelo amistoso entre las selecciones de España y Perú. El encuentro, que servirá como preparación de cara a la Copa del Mundo, tendrá como escenario la cancha del Estadio Cuauhtémoc, pero el costo para ver a figuras de la talla de Lamine Yamal y Pedri ha desatado una ola de críticas en redes sociales.

España jugará amistoso en el Estadio Cuauhtémoc | AP

PRECIOS PARA EL ESPAÑA VS PERÚ

A pesar de que "La Roja" llega como uno de los combinados favoritos para levantar el trofeo mundialista, los seguidores consideran que las cifras establecidas por la boletera son excesivas para tratarse de un partido de exhibición.

La lista de precios confirmada superó incluso las proyecciones más pesimistas que circulaban como rumores. El acceso más económico supera la barrera de los 2,000 pesos, mientras que la zona más exclusiva del estadio roza los 11,000 pesos.

Palcos: $ 10,620

Platea Poniente: $ 5,310

Platea Oriente: $ 4,720

Platea Plus: $ 4,720

Cabecera Norte: $ 3,776

Cabecera Sur: $ 3,776

Rampa Oriente: $ 3,304

Rampa Poniente: $ 3,304

Rampa Norte: $ 2,006

Rampa Sur: $ 2,006

Precios España vs Perú | X: @boletomovil

AFICIÓN SE QUEJA DE ALTOS PRECIOS

En plataformas como X (antes Twitter), los usuarios no tardaron en manifestar su inconformidad. El argumento principal de la fanaticada es que los costos están nivelados como si se tratara de un partido oficial de fase final de un Mundial y no de un juego de preparación en suelo mexicano.

"Ni que fuera un partido oficial, los precios están muy altos", comentó un usuario, reflejando el sentir generalizado.

Otros mensajes señalaron la contradicción de comercializar el "deporte más popular" como un evento exclusivo de élite: "El deporte más popular lo venden como el más exclusivo; merecen que nadie compre, los precios son una burla".

VENTA OFICIAL

La boletera encargada del evento también hizo oficial que la venta de entradas será el próximo lunes 27 de abril. Los aficionados que deseen adquirir sus boletos tendrán que hacer una fila virtual que comenzará a las 11:00 a.m. y la venta arrancará justo una hora más tarde. A diferencia de lo se acostumbra en eventos deportivos de alto nivel, para este duelo parece que no existirá ningún tipo de preventa.