Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Brandon Aiyuk y los 49ers: una ruptura que nadie se atreve a cerrar

Brandon Aiyuk en un juego de los 49ers | AP
José Moreno
José Moreno 19:42 - 09 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Aunque todo apunta a que el receptor abierto no volverá a jugar para San Francisco, la franquicia sigue sin liberarlo ni concretar un traspaso

La historia entre Brandon Aiyuk y los San Francisco 49ers parece haber llegado a un punto sin retorno. Lo que comenzó como una negociación contractual complicada terminó convirtiéndose en uno de los conflictos más mediáticos de la NFL.

Durante los últimos meses, diversos reportes en Estados Unidos han señalado que la organización tiene claro que el receptor abierto no volverá a vestir el uniforme de los 49ers. Incluso, el gerente general John Lynch reconoció a principios de año que todo indicaba que Aiyuk ya había disputado su último partido con la franquicia.

Brandon Aiyuk celebrando su anotación | AP

Durante el fin de semana pasado el receptor de quinto año publicó un polémico video en redes sociales donde no habla directamente del equipo, pero insinúa que los gambusinos temen dejarlo ir, aunque al mismo tiempo no encuentran cupo para él dentro de su roster. 

¿Por qué los 49ers no dejan ir a Brandon Aiyuk?

La principal pregunta que rodea el caso es por qué San Francisco no ha optado por liberarlo de manera definitiva. De acuerdo con información de ESPN y otros reportes en Estados Unidos, la respuesta está relacionada con factores contractuales y financieros. 

Los 49ers consideran que no existe una ventaja inmediata en cortarlo y aún mantienen la esperanza de encontrar una solución mediante un intercambio.

Brandon Aiyuk, con los 49ers | AP

¿Podrá salir Brandon Aiyuk del equipo?

La situación se complicó después de que el receptor sufriera una grave lesión de rodilla y posteriormente incumpliera algunos requisitos establecidos en su contrato, situación que derivó en la anulación de parte del dinero garantizado correspondiente a 2026.

Por el momento, ni los 49ers ni Aiyuk parecen dispuestos a ceder. San Francisco mantiene sus derechos contractuales sobre el jugador y el receptor sigue buscando una salida que le permita relanzar su carrera. Mientras tanto, una de las novelas más complejas de la NFL continúa sin una fecha clara para su desenlace.

San Francisco será local en la Ciudad de México | X @49ers
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Lo Último
21:46 ¿Dónde ver el Inglaterra vs. Costa Rica? Fecha, hora y transmisión
21:43 Liga MX: Calendario completo de América para el Apertura 2026
21:36 América hará pretemporada en España y jugará partido amistoso ante River Plate
21:31 ¡Toma precauciones! Así será la marcha de la CNTE este miércoles 10 de junio
21:09 Argentina, con gol de Messi incluído, vence a Islandia y se dice lista para el Mundial
21:09 Grupo G del Mundial 2026: calendario, selecciones, figuras y todo lo que debes saber
20:43 Liga MX: Calendario completo de Pumas para el Apertura 2026
20:31 ¿Habrá represión en las protestas del Mundial 2026? Esto respondió el Gobierno de CDMX
20:16 ¡Habemus calendario! Liga MX revela las fechas del Apertura 2026
20:06 Liga MX: Calendario completo de Cruz Azul para el Apertura 2026