Brandon Aiyuk y los 49ers: una ruptura que nadie se atreve a cerrar

La historia entre Brandon Aiyuk y los San Francisco 49ers parece haber llegado a un punto sin retorno. Lo que comenzó como una negociación contractual complicada terminó convirtiéndose en uno de los conflictos más mediáticos de la NFL.

Durante los últimos meses, diversos reportes en Estados Unidos han señalado que la organización tiene claro que el receptor abierto no volverá a vestir el uniforme de los 49ers. Incluso, el gerente general John Lynch reconoció a principios de año que todo indicaba que Aiyuk ya había disputado su último partido con la franquicia.

Brandon Aiyuk celebrando su anotación | AP

Durante el fin de semana pasado el receptor de quinto año publicó un polémico video en redes sociales donde no habla directamente del equipo, pero insinúa que los gambusinos temen dejarlo ir, aunque al mismo tiempo no encuentran cupo para él dentro de su roster.

¿Por qué los 49ers no dejan ir a Brandon Aiyuk?

La principal pregunta que rodea el caso es por qué San Francisco no ha optado por liberarlo de manera definitiva. De acuerdo con información de ESPN y otros reportes en Estados Unidos, la respuesta está relacionada con factores contractuales y financieros.

Los 49ers consideran que no existe una ventaja inmediata en cortarlo y aún mantienen la esperanza de encontrar una solución mediante un intercambio.

Brandon Aiyuk, con los 49ers | AP

¿Podrá salir Brandon Aiyuk del equipo?

La situación se complicó después de que el receptor sufriera una grave lesión de rodilla y posteriormente incumpliera algunos requisitos establecidos en su contrato, situación que derivó en la anulación de parte del dinero garantizado correspondiente a 2026.

Por el momento, ni los 49ers ni Aiyuk parecen dispuestos a ceder. San Francisco mantiene sus derechos contractuales sobre el jugador y el receptor sigue buscando una salida que le permita relanzar su carrera. Mientras tanto, una de las novelas más complejas de la NFL continúa sin una fecha clara para su desenlace.