Caleb Williams protagoniza la portada de Madden NFL 27

El quarterback de los Chicago Bears, Caleb Williams, fue presentado oficialmente como la imagen principal de Madden NFL 27, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la franquicia de Chicago en aparecer en la portada principal del popular videojuego de EA Sports.

La elección confirma el creciente protagonismo que ha adquirido el mariscal de campo dentro de la NFL que se perfila a su tercera campaña como profesional.

Caleb Williams tuvo un buen partido en Philadelphia | AP

¿Porqué Williams fue elegido como portada del Madden?

La portada muestra a Williams ejecutando uno de sus característicos pases en salto, una jugada que se ha convertido en parte de su identidad dentro del emparrillado.

La imagen también incluye el horizonte de Chicago como fondo, resaltando la conexión entre el jugador y una franquicia que busca regresar a los primeros planos de la liga.

Tras ser seleccionado con la primera elección global del Draft de 2024, Williams se ha consolidado como el rostro del proyecto deportivo de los Bears.

Caleb Williams | AP

Su aparición en Madden representa uno de los mayores reconocimientos comerciales para cualquier jugador de la NFL y lo coloca junto a figuras históricas que han protagonizado la saga a lo largo de los años.

La curiosa maldición de Madden

Desde hace más de dos décadas, aficionados y analistas han alimentado la llamada "Maldición de Madden", una superstición que sostiene que los jugadores que aparecen en la portada del videojuego suelen sufrir lesiones, bajas de rendimiento o temporadas complicadas poco tiempo después de recibir el honor.

Casos como los de Peyton Hillis, Vince Young o Donovan McNabb contribuyeron a fortalecer esta creencia entre los seguidores de la NFL.