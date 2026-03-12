Apariencia de la Hormiga González en EA Sports FC 26 desata polémica en redes

El delantero de Guadalajara, Armando González, volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez no por un gol o una actuación destacada en la cancha. La joven promesa del Rebaño apareció recientemente en el popular videojuego de futbol FC 26, pero su apariencia digital generó polémica entre los aficionados.

Armando 'Hormiga' González en festejo de gol ante Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO7

El atacante, conocido como “La Hormiga”, es uno de los jugadores mexicanos que fueron añadidos en la más reciente actualización del título desarrollado por Electronic Arts. Sin embargo, la recreación de su rostro dentro del videojuego llamó la atención debido a que muchos seguidores consideran que no se parece demasiado al futbolista real.

La imagen del delantero apareció vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana, lo que rápidamente provocó que capturas del videojuego comenzaran a circular en redes sociales. Algunos usuarios celebraron que el joven jugador ya tenga presencia en el título, mientras que otros criticaron el diseño del personaje.

La aparición digital de la Hormiga se vuelve viral

En cuestión de horas, la representación digital de Armando González se volvió tema de conversación entre aficionados del futbol mexicano y jugadores habituales del videojuego. Comentarios, memes y comparaciones entre el rostro real del delantero y su versión virtual inundaron plataformas como X e Instagram.

Para muchos seguidores de las Chivas, el hecho de que el joven atacante aparezca en el videojuego refleja el crecimiento que ha tenido durante el torneo. Su rendimiento en el Clausura 2026 lo ha convertido en una de las piezas más importantes del esquema del técnico Gabriel Milito.

A pesar de las críticas sobre su apariencia, varios aficionados también destacaron que la inclusión del futbolista en EA Sports FC 26 es un reconocimiento al momento que vive dentro del futbol mexicano. Su protagonismo en el equipo rojiblanco lo ha colocado como uno de los jóvenes más seguidos por la afición.

Hormiga González en el FC 2026 | CAPTURA DE PANTALLA

¿Por qué causó tanta polémica su imagen en el videojuego?

La principal razón del debate radica en la diferencia entre el rostro real del delantero y el modelado que aparece dentro del videojuego. Algunos usuarios consideran que el diseño no refleja correctamente las facciones del jugador, algo que suele ocurrir con futbolistas jóvenes que aún no cuentan con un escaneo facial detallado.

No obstante, su aparición también confirma el impacto que está teniendo el atacante en el panorama del futbol nacional. Con apenas unos meses consolidándose en el primer equipo del Rebaño, Armando González ya forma parte de uno de los videojuegos más populares del mundo, lo que demuestra el creciente interés que genera su figura dentro y fuera de la cancha.

Hormiga González ante Toluca l IMAGO7