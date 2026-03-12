Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”

El Hijo del Vikingo en previa para Rey de Reyes l Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:16 - 12 marzo 2026
El Megacampeonato AAA estará en juego ante Dominik Mysterio en una lucha sin descalificación

El Hijo del Vikingo no se guardó nada. A solo unos días de enfrentar a Dominik Mysterio por el Megacampeonato de AAA en Rey de Reyes, el luchador poblano lanzó contundentes declaraciones contra la afición de su propia ciudad.

Durante un encuentro con algunos medios, con RÉCORD incluido, el gladiador dejó claro que no espera apoyo del público de Puebla, pues considera que muchas veces prefieren respaldar a luchadores que, según él, no ofrecen un verdadero espectáculo arriba del ring.

Son gente hipócrita que apoya a gente que ni sabe luchar. Uno que le da un buen espectáculo a la gente, que se mata arriba del ring como debe ser y la gente no lo valora
El Hijo del Vikingo ataca a Mini Vikingo | Captura de pantalla de @AAA

Vikingo asegura que ya no busca ganarse a la gente

El luchador poblano explicó que durante mucho tiempo intentó conectar con la afición como técnico, pero ahora su mentalidad es distinta y prioriza su crecimiento personal dentro de la lucha libre.

Di lo que tenía que dar como técnico, quise ganarme a la afición, la gané, pero no le gusta a la gente, son hipócritas. Ahora yo veo por mí mismo cómo crecer en mi carrera
Dom y sus dos títulos | AAA

Para el Vikingo, el objetivo es claro: derrotar a Dominik Mysterio y recuperar el Megacampeonato que asegura nunca perdió.

Eso es ganarle el campeonato al Dom y seguir disfrutando de esta nueva etapa que va a ser un buen rato que me aventaré como rudo
Dominik Mysterio celebra tras ganar el Megacampeonato de AAA | WWE

Vikingo promete espectáculo en Rey de Reyes

A pesar de las críticas hacia su propia afición, el luchador aseguró sentirse feliz de competir en su ciudad natal, Puebla, y prometió una lucha espectacular este fin de semana.

Me siento a gusto y feliz por estar en mi casa, a pesar de que no me apoyen mis paisanos. Que se den cuenta de que uno de los mejores luchadores poblanos llegó a AAA y ahora está llegando a WWE
Hijo del Vikingo no es querido en su país | Captura

El combate ante Dominik Mysterio en Rey de Reyes será sin descalificación, lo que abre la puerta a que ambos luchadores reciban ayuda de aliados durante el enfrentamiento.

No se pierdan la lucha del sábado. No habrá descalificación y estarán los amigos de él (Dominik) y yo traere a los mios (Omos y Dorian)
El Hijo del Vikingo se queja de los abucheos de la afición | X: CAPTURA DE PANTALLA
Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: "Son hipócritas"
