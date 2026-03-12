Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento

Álex Martínez 07:35 - 12 marzo 2026
La agencia policial y la empresa de MMA se unen en singular acuerdo

La UFC, la organización de artes marciales mixtas más grande del mundo, se asociará con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para que sus peleadores entrenen a los agentes en nuevas técnicas de combate cuerpo a cuerpo.

Ilia Topuria, peleador de la UFC I AP

¿Qué se dijo de la unión del FBI y la UFC?

La colaboración entre ambas organizaciones ya se había discutido previamente, después de que el director del FBI, Kash Patel, expresara interés en trabajar con la UFC y sus luchadores para la formación de los agentes bajo su mando.

Posteriormente, el CEO de la UFC, Dana White, reveló que había conversado con Patel sobre una posible colaboración y se mostró entusiasmado con la oportunidad de enviar luchadores para ayudar en la preparación de los agentes del FBI. Ahora, esta asociación ha sido confirmada oficialmente.

"Estoy emocionado de anunciar este seminario histórico entre el FBI y la UFC en Quantico", declaró Patel en un comunicado de prensa. "Esta es una gran oportunidad para que nuestros agentes del FBI aprendan y entrenen con algunos de los atletas más grandes del planeta, ayudando a la principal agencia de aplicación de la ley del mundo a estar aún mejor preparada para proteger al pueblo estadounidense", añadió el director de la agencia.

Dana White ha cambiado el juego en la industria de las artes marciales mixtas y es un honor excepcional para nosotros asociarnos con él y los profesionales de la UFC. Estamos agradecidos por su amor compartido por nuestra nación, para que podamos protegerla mejor
Patel, en comparecencia | AP

¿Cónmo será el proceso entre el FBI y la UFC?

Varios atletas de la UFC viajarán a la Academia de Agentes Especiales del FBI en Quantico, Virginia, los días 14 y 15 de marzo, para trabajar tanto con los estudiantes de la academia como con altos funcionarios del FBI de todo el mundo. Mick Maynard, el 'matchmaker' de la UFC, también estará presente para ayudar a dirigir los seminarios. Entre los luchadores que se espera que impartan clases en el seminario se encuentran el campeón interino de peso ligero de la UFC, Justin Gaethje, Jorge Masvidal, Chris Weidman, Cláudia Gadelha, Michael Chandler, Manel Kape y Renzo Gracie.

"Tengo un enorme respeto por el FBI y el trabajo que realizan cada día para proteger a este país. Nuestros luchadores de la UFC son algunos de los hombres y mujeres más duros del planeta y van a Quantico para entrenar a los mejores agentes del FBI en artes marciales mixtas. Esta es una oportunidad increíble para nuestros atletas y estamos orgullosos de apoyar al FBI en el fortalecimiento de sus técnicas de defensa", comentó sobre la asociación el CEO de la UFC, Dana White.

