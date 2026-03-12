La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento

La UFC, la organización de artes marciales mixtas más grande del mundo, se asociará con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para que sus peleadores entrenen a los agentes en nuevas técnicas de combate cuerpo a cuerpo.

Ilia Topuria, peleador de la UFC I AP

¿Qué se dijo de la unión del FBI y la UFC?

La colaboración entre ambas organizaciones ya se había discutido previamente, después de que el director del FBI, Kash Patel, expresara interés en trabajar con la UFC y sus luchadores para la formación de los agentes bajo su mando.

Posteriormente, el CEO de la UFC, Dana White, reveló que había conversado con Patel sobre una posible colaboración y se mostró entusiasmado con la oportunidad de enviar luchadores para ayudar en la preparación de los agentes del FBI. Ahora, esta asociación ha sido confirmada oficialmente.

"Estoy emocionado de anunciar este seminario histórico entre el FBI y la UFC en Quantico", declaró Patel en un comunicado de prensa. "Esta es una gran oportunidad para que nuestros agentes del FBI aprendan y entrenen con algunos de los atletas más grandes del planeta, ayudando a la principal agencia de aplicación de la ley del mundo a estar aún mejor preparada para proteger al pueblo estadounidense", añadió el director de la agencia.

Dana White ha cambiado el juego en la industria de las artes marciales mixtas y es un honor excepcional para nosotros asociarnos con él y los profesionales de la UFC. Estamos agradecidos por su amor compartido por nuestra nación, para que podamos protegerla mejor

Patel, en comparecencia | AP

¿Cónmo será el proceso entre el FBI y la UFC?

Varios atletas de la UFC viajarán a la Academia de Agentes Especiales del FBI en Quantico, Virginia, los días 14 y 15 de marzo, para trabajar tanto con los estudiantes de la academia como con altos funcionarios del FBI de todo el mundo. Mick Maynard, el 'matchmaker' de la UFC, también estará presente para ayudar a dirigir los seminarios. Entre los luchadores que se espera que impartan clases en el seminario se encuentran el campeón interino de peso ligero de la UFC, Justin Gaethje, Jorge Masvidal, Chris Weidman, Cláudia Gadelha, Michael Chandler, Manel Kape y Renzo Gracie.