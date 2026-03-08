Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizarán el UFC White House

El histórico evento de la UFC en la Casa Blanca comenzó a tomar forma, pues con la fecha y cartelera listas solo faltaba el evento estelar, mismo que está más que listo, pues se hizo oficial el enfrentamiento de Ilia Topuria ante Justin Gaethje, por el campeonato de peso ligero.

Ilia Topuria ante Oliveira en UFC I AP

¿Cómo será el histórico evento?

El campeón hispanogeorgiano volverá al octágono luego de intensas negociaciones durante las últimas semanas. Aunque su objetivo inicial era subir de categoría para buscar nuevos retos, la UFC terminó por cerrar el duelo con Gaethje, considerado uno de los rivales más peligrosos de la división.

La pelea forma parte de una cartelera especial que se llevará a cabo el 14 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños número 80 de Donald Trump y con las celebraciones por el 250 aniversario de los Estados Unidos. El evento llevará por nombre “Freedom Fights 250 – The White House”, una función única en su tipo.

Ilia Topuria derrotando a Oliveira I AP

La compañía planea montar un octágono en los jardines de la Casa Blanca para recibir a cerca de cinco mil espectadores en una velada exclusiva que contará únicamente con seis combates. La inversión estimada supera los 60 millones de dólares, reflejando la magnitud de un espectáculo que busca convertirse en uno de los más recordados en la historia de la UFC.

El regreso de Topuria genera gran expectativa debido a su impresionante récord invicto de 18 victorias. El peleador conocido como “El Matador” ha noqueado a rivales de alto nivel como Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira, consolidándose como una de las figuras más dominantes de la actualidad.

Justin Gaethje en su pelea por el titulo interino dela UFC I AP

Gaethje, el reto para romper el invicto

Por su parte, Gaethje llega en gran momento tras conquistar el campeonato interino del peso ligero en UFC 324 el pasado mes de enero, donde derrotó al británico Paddy Pimblett. El peleador originario de Arizona intentará convertirse en el primero en derrotar a Topuria dentro de la organización.