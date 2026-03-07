Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

¡Orgullo mexicano! Noel León sube al podio en su debut en la Fórmula 2

Noel León sube al podio en la F2 | Grosby Group
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:23 - 07 marzo 2026
El piloto regiomontano quedó en la segunda posición de la carrera Sprint en Melbourne

El automovilismo mexicano ha encontrado un nuevo motivo para ilusionarse. Este fin de semana se registró un resultado destacado en el arranque de la temporada de Fórmula 2 con el desempeño de Noel León. En la carrera sprint celebrada en el circuito de Albert Park, el piloto regiomontano obtuvo la segunda posición, compartiendo el podio con el paraguayo Joshua Dürksen, quien se llevó la victoria para completar un 1-2 latinoamericano en la categoría.

REMONTADA EN ALBERT PARK

Noel León, integrante del equipo Campos Racing que hizo su debut en la Fórmula 2, inició la competencia desde el séptimo cajón de la parrilla. Durante los primeros giros, el piloto logró avanzar posiciones de manera constante; para la tercera vuelta ya se encontraba en el cuarto lugar y, al cumplirse el quinto giro, superó a Kush Maini para colocarse en la tercera plaza provisional.

La carrera se vio interrumpida por una bandera roja que reagrupó al contingente. Tras la reanudación, León ejecutó un rebase sobre Tasanapol Inthraphuvasak en la vuelta 20, asegurando así el segundo puesto definitivo. La gestión de los neumáticos fue un factor determinante durante las 23 vueltas de la competencia, obligando a los competidores a moderar el ritmo tras superar la mitad del recorrido para conservar la integridad de las gomas hasta la bandera a cuadros.

Noel León corriendo para Campos Racing en la F2 | Grosby Group

RAFAEL VILLAGÓMEZ COMPLETA LA DELEGACIÓN MEXICANA

Por otro lado, Rafael Villagómez, quien cumple su tercer año en la antesala de la Fórmula 1 con la escuadra Van Amersfoort Racing, tuvo una jornada de contrastes. Tras arrancar desde la decimosexta posición, el piloto logró una remontada inicial que lo situó en el décimo puesto durante la primera mitad de la prueba.

Sin embargo, en la vuelta 14, Villagómez perdió el control de su monoplaza en la curva 14, lo que derivó en un trompo que lo relegó hasta la decimoséptima posición. A pesar de una detención en pits para instalar neumáticos de compuesto súper blando en los giros finales, el piloto solo consiguió recuperar cuatro lugares, finalizando la carrera en la decimotercera posición.

El resultado de León marca sus primeros puntos en el campeonato y establece un precedente en su trayectoria dentro de la categoría. Con estos resultados, la representación mexicana suma un podio en el inicio del calendario oficial de la Fórmula 2 en 2026.

