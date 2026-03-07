Checo Pérez, fuera en la Q1; así quedó la parrilla de salida en Australia

Gris vuelta a la Categoría Reina. Aunque el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 causó mucha expectativa, la inexperiencia de Cadillac cobró factura a los ambos pilotos, pues tanto el mexicano como Valtteri Bottas quedaron fuera en la Q1 y largarán al final de la parrilla del Gran Premio de Australia.

Además de la pobre participación del Ministro de Defensa y su coequipero finlandés, Max Verstappen se llevó los titulares tras un duro choque en la Qualy 1. El piloto de Red Bull perdió el control del RB22 y, tras un fallo de su alerón y ruedas traseras, terminó por hacer un trompo y chocar levemente con el muro de contención.

Checo Pérez quedó fuera en la Q1 del GP de Australia | AP

¿Cómo fue la clasificación del GP de Australia?

El ruido de los motores comenzó este fin de semana en Australia, con un George Russell como amplio favorito para ser el poleman. La mayoría de pilotos salieron al Circuito de Albert Park con cauchos blandos, aunque los dos Ferrari salieron a la pista con neumáticos medios.

Nico Hülkenberg fue el primero en salir a la pista en la sesión en Melbourne, pero quien se llevó rápidamente las ovaciones fue su compañero Gabriel Bortoleto. El piloto brasileño de Audi estableció el primer gran tiempo a bordo de su Audi R26.

George Russell fue el poleman y largará en primera fila en Melbourne | AP

Además del choque de Max Verstappen y las eliminaciones de los dos pilotos de Cadillac, los tres pilotos que quedaron fuera de la Q1 fueron Carlos Sainz y Lance Stroll, quienes no salieron a pista por problemas en las Prácticas Libres; y Fernando Alonso, quien fue superado por Franco Colapinto en los últimos momentos de la Qualy 1.

La Q2 no tuvo mucha acción relevante en pista, pero sí fuera de ella. Gabriel Bortoleto tuvo una carrera impresionante, pero al final de la Qualy y al clasificar a la Q3, su monoplaza quedó parado en el pitlane, por lo que abandonó la clasificación.

Isack Hadjar fue una de las gratas sorpresas en Australia | AP

Ya en la Qualy 3, Kimi Antonelli y Mercedes cometieron y dejaron un refrigerador en la pista; que Lando Norris terminó por aplastar. Sin embargo, pese a una gran demostración de tenacidad y resistencia de Isack Hadjar, fue George Russell quien cumplió en lo esperado y terminó por ser el poleman.

Los dos pilotos de McLaren, aunque quedaron entre los 10 primeros, decepcionaron en sus primeras acciones en Australia. Oscar Piastri finalizó en la quinta posición; el Campeón del Mundo terminó en la sexta y con un ritmo muy abajo de lo esperado.

Así quedó la parrilla para el GP de Australia

George Russell — 1:18.518

Andrea Kimi Antonelli — +0.293 (1:18.811)

Isack Hadjar — +0.785 (1:19.303)

Charles Leclerc — +0.809 (1:19.327)

Oscar Piastri — +0.862 (1:19.380)

Lando Norris — +0.957 (1:19.475)

Lewis Hamilton — +0.960 (1:19.478)

Liam Lawson — +1.476 (1:19.994)

Arvid Lindblad — +2.729 (1:21.247)

Gabriel Bortoleto — Sin tiempo en Q3

Nico Hulkenberg — 1:20.303

Oliver Bearman — 1:20.311

Esteban Ocon — 1:20.491

Pierre Gasly — 1:20.501

Alex Albon — 1:20.941

Franco Colapinto — 1:21.270

Fernando Alonso — 1:21.969

Sergio Pérez — 1:22.605

Valtteri Bottas — 1:23.244

Max Verstappen — Sin tiempo

Carlos Sainz — Sin tiempo

Lance Stroll — Sin tiempo