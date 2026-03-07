Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez, fuera en la Q1; así quedó la parrilla de salida en Australia

Checo Pérez quedó fuera en la Q1 del GP de Australia | AP
Emiliano Arias Pacheco 23:56 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Además del mal rendimiento de Cadillac, Max Verstappen se llevó los titulares tras un duro choque; George Russell fue el poleman

Gris vuelta a la Categoría Reina. Aunque el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 causó mucha expectativa, la inexperiencia de Cadillac cobró factura a los ambos pilotos, pues tanto el mexicano como Valtteri Bottas quedaron fuera en la Q1 y largarán al final de la parrilla del Gran Premio de Australia.

Además de la pobre participación del Ministro de Defensa y su coequipero finlandés, Max Verstappen se llevó los titulares tras un duro choque en la Qualy 1. El piloto de Red Bull perdió el control del RB22 y, tras un fallo de su alerón y ruedas traseras, terminó por hacer un trompo y chocar levemente con el muro de contención.

Checo Pérez quedó fuera en la Q1 del GP de Australia | AP

¿Cómo fue la clasificación del GP de Australia?

El ruido de los motores comenzó este fin de semana en Australia, con un George Russell como amplio favorito para ser el poleman. La mayoría de pilotos salieron al Circuito de Albert Park con cauchos blandos, aunque los dos Ferrari salieron a la pista con neumáticos medios.

Nico Hülkenberg fue el primero en salir a la pista en la sesión en Melbourne, pero quien se llevó rápidamente las ovaciones fue su compañero Gabriel Bortoleto. El piloto brasileño de Audi estableció el primer gran tiempo a bordo de su Audi R26.

George Russell fue el poleman y largará en primera fila en Melbourne | AP

Además del choque de Max Verstappen y las eliminaciones de los dos pilotos de Cadillac, los tres pilotos que quedaron fuera de la Q1 fueron Carlos Sainz y Lance Stroll, quienes no salieron a pista por problemas en las Prácticas Libres; y Fernando Alonso, quien fue superado por Franco Colapinto en los últimos momentos de la Qualy 1.

La Q2 no tuvo mucha acción relevante en pista, pero sí fuera de ella. Gabriel Bortoleto tuvo una carrera impresionante, pero al final de la Qualy y al clasificar a la Q3, su monoplaza quedó parado en el pitlane, por lo que abandonó la clasificación.

Isack Hadjar fue una de las gratas sorpresas en Australia | AP

Ya en la Qualy 3, Kimi Antonelli y Mercedes cometieron y dejaron un refrigerador en la pista; que Lando Norris terminó por aplastar. Sin embargo, pese a una gran demostración de tenacidad y resistencia de Isack Hadjar, fue George Russell quien cumplió en lo esperado y terminó por ser el poleman.

Los dos pilotos de McLaren, aunque quedaron entre los 10 primeros, decepcionaron en sus primeras acciones en Australia. Oscar Piastri finalizó en la quinta posición; el Campeón del Mundo terminó en la sexta y con un ritmo muy abajo de lo esperado. 

Así quedó la parrilla para el GP de Australia

  • George Russell — 1:18.518

  • Andrea Kimi Antonelli — +0.293 (1:18.811)

  • Isack Hadjar — +0.785 (1:19.303)

  • Charles Leclerc — +0.809 (1:19.327)

  • Oscar Piastri — +0.862 (1:19.380)

  • Lando Norris — +0.957 (1:19.475)

  • Lewis Hamilton — +0.960 (1:19.478)

  • Liam Lawson — +1.476 (1:19.994)

  • Arvid Lindblad — +2.729 (1:21.247)

  • Gabriel Bortoleto — Sin tiempo en Q3

  • Nico Hulkenberg — 1:20.303

  • Oliver Bearman — 1:20.311

  • Esteban Ocon — 1:20.491

  • Pierre Gasly — 1:20.501

  • Alex Albon — 1:20.941

  • Franco Colapinto — 1:21.270

  • Fernando Alonso — 1:21.969

  • Sergio Pérez — 1:22.605

  • Valtteri Bottas — 1:23.244

  • Max Verstappen — Sin tiempo

  • Carlos Sainz — Sin tiempo

  • Lance Stroll — Sin tiempo

Oscar Piastri y McLaren decepcionaron | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Fórmula 1
Últimos videos
Lo Último
00:42 Penta Zero Miedo cumple sueño de niño que vendía dulces para comprarse una figurita del luchador
00:12 Leyenda del América asegura que no hay vestidor roto en Coapa: ‘Los visité y no vi nada’
23:56 Checo Pérez, fuera en la Q1; así quedó la parrilla de salida en Australia
23:47 ¡Se prendió, Zaguito! Zague no se guardó nada y respondió a Santiago Baños ante falta de compromiso
23:27 Max Verstappen sufre duro accidente en la Q1 del Gran Premio de Australia
23:26 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
23:15 ¡Memote al rescate! Pumas vence agónicamente a Necaxa de visita
22:52 Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
22:51 ¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
22:20 Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Penta Zero Miedo cumple sueño de niño que vendía dulces para comprarse una figurita del luchador
Lucha
07/03/2026
Penta Zero Miedo cumple sueño de niño que vendía dulces para comprarse una figurita del luchador
Leyenda del América asegura que no hay vestidor roto en Coapa: ‘Los visité y no vi nada’
Futbol
07/03/2026
Leyenda del América asegura que no hay vestidor roto en Coapa: ‘Los visité y no vi nada’
Checo Pérez, fuera en la Q1; así quedó la parrilla de salida en Australia
Fórmula 1
06/03/2026
Checo Pérez, fuera en la Q1; así quedó la parrilla de salida en Australia
¡Se prendió, Zaguito! Zague no se guardó nada y respondió a Santiago Baños ante falta de compromiso
Futbol
06/03/2026
¡Se prendió, Zaguito! Zague no se guardó nada y respondió a Santiago Baños ante falta de compromiso
Max Verstappen sufre duro accidente en la Q1 del Gran Premio de Australia
Fórmula 1
06/03/2026
Max Verstappen sufre duro accidente en la Q1 del Gran Premio de Australia
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
Futbol
06/03/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento