¿Mal augurio? Checo Pérez tuvo un "mal" regreso a la Fórmula 1 en las Prácticas Libres de Australia

La espera terminó y Sergio 'Checo' Pérez está de regreso en la Fórmula 1. Sin embargo, de momento el panorama para el mexicano es poco alentador, luego de lo visto en las dos primeras sesiones de Prácticas Libres del Gran Premio de Australia.

En su primer fin de semana de carrera en la máxima categoría del automovilismo, fue evidente que Cadillac -como equipo debutante- todavía tiene mucho que trabajar. Tanto con Checo como con Valtteri Bottas, la escudería estadounidense presentó problemas en el auto e incluso en la segunda sesión el mexicano no salió a pista.

Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP

Así fueron los problemas de Checo Pérez y Cadillac en las Prácticas Libres

Los entrenamientos de la F2 fueron un adelanto de lo que venía para Cadillac en las Prácticas Libres, pues Colton Herta sufrió un choque contra la parede que, por fortuna, no causó tanto daño al auto. Ya en la sesión de Fórmula 1, tanto Checo como Valtteri perdieron uno de sus espejos, el derecho y el izquierdo, respectivamente.

Más tarde, el mexicano hizo un trompo en la Curva 4, a pesar de lo cual se mantuvo en pista y finalizó en el puesto 20, por delante de Lance Stroll, que apenas pudo dar tres vueltas con Aston Martin. Luego de la sesión, el director de Cadillac confirmó que el problema con Pérez Mendoza fue por un problema del freno del motor.

Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia 2026 | AP

Fue en la segunda sesión del día que los problemas reales comenzaron para Checo, que no pudo salir a pista. Desde que comenzaron las Prácticas Libres 2, el auto del tapatío se mantuvo en el garage y el equipo revisó problemas con la batería, lo que retrasó su salida.

Poco después, Cadillac reportó que encontraron un problema con uno de los sensores. Aunque lograron resolverlo y Checo salió a pista con menos de ocho minutos previo al final de la sesión, no pudo marcar tiempo en pista ya que detuvo el auto y salió de pista para que los comisarios pudieran retirarlo.

Valtteri Bottas durante las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia 2026 | AP

¿Cuándo continúa la actividad en el Gran Premio de Australia?

La actividad en el Circuito de Albert Park se reanudará este viernes 6 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), con las Prácticas Libres 3. Será una sesión clave para la escudería de TWG Motorsports, ya que será la última en la cual podrán preparar los autos para la qualy.

La clasificación, por otra parte, está programada para este mismo viernes, de 23:00 a 00:00 horas. Mientras que la carrera comenzará a las 22:00 horas del sábado 7 de marzo; con lo visto hasta ahora, parece complicado que Cadillac aspire a terminar en el Top 10 y la prioridad será no quedar al fondo de la parrilla.