Contra

¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025

Esta herramienta no sustituye la declaración oficial, dicen las autoridades financieras / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:24 - 05 marzo 2026
La herramienta gratuita permite practicar tu declaración antes de enviarla y evitar errores muy comunes

Cada año, millones de mexicanos deben presentar su Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un trámite donde se reportan ingresos, gastos y salarios correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

Para facilitar este proceso y evitar errores, el SAT habilitó el simulador de Declaración Anual 2025, una herramienta gratuita que permite practicar el llenado del formato antes de presentar la declaración oficial.

Este sistema ayuda a los contribuyentes a familiarizarse con la plataforma, revisar cálculos y detectar posibles inconsistencias sin que la información utilizada afecte su historial fiscal.

el SAT habilitó el simulador de Declaración Anual 2025 / FREEPIK

¿Quiénes pueden usar el simulador del SAT?

De acuerdo con el SAT, el simulador es especialmente útil para personas físicas que obtienen ingresos por:

  • Actividades empresariales

  • Honorarios

  • Arrendamiento

  • IVA y otros impuestos aplicables

La plataforma fue activada el pasado 2 de marzo y estará disponible hasta el 30 de abril, fecha límite para presentar la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

El sistema ayuda a los contribuyentes a familiarizarse con la plataforma, revisar cálculos y detectar posibles inconsistencias / Especial

Beneficios de usar el simulador del SAT

Entre las principales ventajas de esta herramienta destacan:

  • Prevención de errores: Permite detectar fallas antes de enviar la declaración oficial.

  • Familiarización con el sistema: Los usuarios pueden conocer cómo funciona el portal del SAT.

  • Cálculo anticipado: Ayuda a estimar si tendrás saldo a favor o si deberás pagar impuestos.

  • Simulación sin compromiso: La información usada no se guarda ni genera efectos fiscales.

La plataforma fue activada el pasado 2 de marzo y estará disponible hasta el 30 de abril / FREEPIK

¿Cómo usar el simulador paso a paso?

Para utilizar el simulador debes seguir estos pasos:

  1. Ingresar al portal oficial del SAT: https://sat.gob.mx/portal/public/home

  2. Dirigirse a la sección Declaraciones.

  3. Acceder con tu RFC y contraseña (no es necesaria la e.firma para el simulador).

  4. Capturar la información solicitada tal como se haría en la declaración real.

  5. Revisar los cálculos automáticos del sistema.

  6. Guardar los resultados para usarlos como guía cuando presentes tu declaración oficial.

Es importante recordar que el simulador no guarda información, por lo que puedes practicar las veces que necesites sin afectar tu situación fiscal.

Sin embargo, el SAT aclara que esta herramienta no sustituye la declaración oficial, la cual debe realizarse en el aplicativo correspondiente dentro del portal.

