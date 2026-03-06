Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Un duelo especial! Pedró López destacó que el partido ante Brasil es muy importante para México

Pedro López en conferencia de prensa | IMAGO7
Aixa Salinas Castillo 18:50 - 05 marzo 2026
El estratega español señaló que son este tipo de compromisos los que les permiten evaluar mejor su nivel

Pedro López aseguró que el partido ante la Selección de Brasil Femenil será un duelo especial para la Selección Mexicana Femenil, ya que representa una oportunidad importante para medirse ante una de las potencias del futbol femenil. El encuentro se disputará este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Las jugadoras están bien, entrenan a buen ritmo y se nota que es un partido especial para ellas. Nos ilusiona enfrentar a Brasil y trataremos de hacer un gran partido”, comentó el estratega.
Pedro López durante un partido de la Selección Mexicana l IMAGO7
Pedro López durante un partido de la Selección Mexicana l IMAGO7

El técnico también destacó la importancia de disputar partidos ante rivales de alto nivel, ya que ayudan al crecimiento del equipo dentro del proceso de la selección.

“Brasil es un gran rival y estos partidos son muy importantes. Si no jugáramos encuentros así podríamos pasar varios meses sin enfrentar selecciones de nivel, por eso es clave programarlos”, explicó.

Por su parte, las jugadoras Rebeca Bernal y Jaqueline Ovalle coincidieron en que el duelo será una gran oportunidad para evaluar el momento que vive el combinado mexicano.

“El partido contra Brasil es una gran oportunidad para medirnos contra uno de los mejores equipos del mundo y saber realmente en qué nivel está México”, señalaron.

Jugadoras de Brasil celebran ante México en la Copa Oro Femenina 2024 | IMAGO 7
Jugadoras de Brasil celebran ante México en la Copa Oro Femenina 2024 | IMAGO 7

Las futbolistas también hablaron sobre el compromiso del grupo por regresar a una Copa del Mundo y seguir creciendo como selección.

“Tenemos una muy buena selección y un compromiso muy grande para poder clasificar a México al Mundial. Más que presión, lo tomamos como una responsabilidad de representar bien al país”, comentaron.

Brasil celebra su gol ante México en la Copa Oro Femenina 2024 | IMAGO 7
Brasil celebra su gol ante México en la Copa Oro Femenina 2024 | IMAGO 7
