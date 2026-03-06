Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Leagues Cup 2026: Así quedó el calendario del torneo entre la LIGA MX y la MLS

Trofeo de Leagues Cup | X @LeaguesCup
Trofeo de Leagues Cup | X @LeaguesCup
Rafael Trujillo 18:32 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se definieron los 54 partidos de la primera fase con algunos juegos en territorio azteca

Por cuarto año consecutivo, los equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer se verán las caras en la Leagues Cup. Por primera vez en su historia el torneo incluirá partidos en territorio mexicano para darle evitar los viajes largos de todos los equipos aztecas.

Tras el éxito de su formato en 2025, la competencia regresa con la participación de 36 clubes, con los 18 de la LIGA MX y 18 clasificados de la MLS. El torneo se desarrollará del 4 de agosto al 6 de septiembre, y tanto la Fase Uno como los Cuartos de Final contarán exclusivamente con enfrentamientos entre equipos de ambas ligas.

Entre los participantes destacan el actual campeón de la Leagues Cup, Seattle Sounders; el monarca de la LIGA MX, Toluca; el campeón de la MLS Cup 2025, Inter Miami; así como el ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, Cruz Azul, y el subcampeón, Vancouver Whitecaps.

La Leagues Cup compartió su calendario para la Edición 2026 | LEAGUES CUP

¿Cuándo arranca el torneo?

La Fase Uno arrancará el martes 4 de agosto con seis partidos, el resto de la jornada se disputará entre el 5 y 6. A su vez la Jornada 2 se disputará entre el 7 y 9 del mismo mes, mientras que la última jornada será entre el 11 y 13.

Al finalizar la Primera Fase, los cuatro mejores clubes de cada Liga clasificarán a los Cuartos de Final, los cuales se jugarán entre el 25 y 27 de agosto, seguidos por las Semifinales, que se jugarán entre semana, el 1 y 2 de septiembre.

El torneo culminará con la Final y el Partido por el Tercer Lugar el domingo, 6 de septiembre, para determinar los tres clasificados a la Concacaf Champions Cup 2027.

Messi e Inter de Miami ganaron la Leagues Cup | MEXSPORT

Los partidos en México

Por primera vez, México albergará partidos, sin embargo, serán tan sólo cuatro de los 54 de la primera fase. Los tres clubes mejor clasificados de la LIGA MX ejercerán como locales, Toluca lo hará dos partidos, mientras que Tigres y América, tendrán un partido cada quien.

Cabe destacar que, los siguientes tres equipos mejor clasificados de la LIGA MX (Cruz Azul, Monterrey y Pachuca) también contarán con ventajas competitivas, como jugar en una sede neutral o con desplazamientos reducidos.

Nemesio Diez, casa del Toluca | IMAGO7

Partidos a seguir

Entre los partidos más destacados está el duelo de Toluca, recibiendo al monarca defensor de la Leagues Cup, Seattle Sounders, en el primer partido oficial del torneo en suelo mexicano. Ese mismo día, en Los Ángeles, Los Angeles FC se medirá a las Chivas de Guadalajara.

Otros enfrentamientos atractivos incluyen el de Inter Miami, con su flamante fichaje Germán Berterame, contra su exequipo, Rayados de Monterrey, el 8 de agosto.

Además, Tigres recibirá a Vancouver Whitecaps el 11 de agosto en el Estadio Universitario, y Toluca cerrará su participación como local ante FC Dallas el 12 de agosto.

Últimos videos
Lo Último
21:32 Películas y documentales para entender el 8M: historias de lucha, justicia y resistencia
20:46 Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
20:27 Hallan sin vida a Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos
20:20 ¿Al Puskas? Rodrigo Contreras marcó un golazo que da la vuelta al mundo
20:04 Leonardo Jardim asume el Flamengo a días de la Final contra Fluminense
19:59 ¿Quiénes son los favoritos en las casas de apuestas para ganar el Clásico Mundial de Béisbol?
19:36 Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
19:24 ¿Cómo le ha ido a México en el Clásico Mundial de Béisbol?
19:18 "Nunca quise el circo": Gareth Bale habló sobre sus problemas en su etapa con Real Madrid
19:08 Claro Sports transmitirá la UEFA Europa League y la Conference League en México
Tendencia
1
Contra ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
2
Futbol ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
3
Empelotados Pollo Briseño en polémica: ex pareja del defensa lanza supuesto dardo tras interacción con Miroslava Montemayor
4
Contra CURP Biométrica: ¿Cuál es el ÚLTIMO DÍA para tramitarla?
5
Futbol Charlyn Corral lanza mensaje de inspiración desde Palacio Nacional: "Las mexicanas somos de otro calibre"
6
Futbol Cruz Azul ya conoce su camino en la Leagues Cup 2026
Te recomendamos
Películas y documentales para entender el 8M: historias de lucha, justicia y resistencia
Contra
05/03/2026
Películas y documentales para entender el 8M: historias de lucha, justicia y resistencia
Donald Trump elogió a Lionel Messi | AP
Futbol
05/03/2026
Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
Hallan sin vida a Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos
Contra
05/03/2026
Hallan sin vida a Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos
Rodrigo Contreras marcó un gol de antología con Millonarios | X @MillosFCoficial
Futbol
05/03/2026
¿Al Puskas? Rodrigo Contreras marcó un golazo que da la vuelta al mundo
Leonardo Jardim en su presentación con Flamengo | AFP
Futbol
05/03/2026
Leonardo Jardim asume el Flamengo a días de la Final contra Fluminense
¿Quiénes son los favoritos en las casas de apuestas para ganar el Clásico Mundial de Béisbol?
Beisbol
05/03/2026
¿Quiénes son los favoritos en las casas de apuestas para ganar el Clásico Mundial de Béisbol?