Leagues Cup 2026: Así quedó el calendario del torneo entre la LIGA MX y la MLS

Por cuarto año consecutivo, los equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer se verán las caras en la Leagues Cup. Por primera vez en su historia el torneo incluirá partidos en territorio mexicano para darle evitar los viajes largos de todos los equipos aztecas.

Tras el éxito de su formato en 2025, la competencia regresa con la participación de 36 clubes, con los 18 de la LIGA MX y 18 clasificados de la MLS. El torneo se desarrollará del 4 de agosto al 6 de septiembre, y tanto la Fase Uno como los Cuartos de Final contarán exclusivamente con enfrentamientos entre equipos de ambas ligas.

Entre los participantes destacan el actual campeón de la Leagues Cup, Seattle Sounders; el monarca de la LIGA MX, Toluca; el campeón de la MLS Cup 2025, Inter Miami; así como el ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, Cruz Azul, y el subcampeón, Vancouver Whitecaps.

La Leagues Cup compartió su calendario para la Edición 2026 | LEAGUES CUP

¿Cuándo arranca el torneo?

La Fase Uno arrancará el martes 4 de agosto con seis partidos, el resto de la jornada se disputará entre el 5 y 6. A su vez la Jornada 2 se disputará entre el 7 y 9 del mismo mes, mientras que la última jornada será entre el 11 y 13.

Al finalizar la Primera Fase, los cuatro mejores clubes de cada Liga clasificarán a los Cuartos de Final, los cuales se jugarán entre el 25 y 27 de agosto, seguidos por las Semifinales, que se jugarán entre semana, el 1 y 2 de septiembre.

El torneo culminará con la Final y el Partido por el Tercer Lugar el domingo, 6 de septiembre, para determinar los tres clasificados a la Concacaf Champions Cup 2027.

Messi e Inter de Miami ganaron la Leagues Cup | MEXSPORT

Los partidos en México

Por primera vez, México albergará partidos, sin embargo, serán tan sólo cuatro de los 54 de la primera fase. Los tres clubes mejor clasificados de la LIGA MX ejercerán como locales, Toluca lo hará dos partidos, mientras que Tigres y América, tendrán un partido cada quien.

Cabe destacar que, los siguientes tres equipos mejor clasificados de la LIGA MX (Cruz Azul, Monterrey y Pachuca) también contarán con ventajas competitivas, como jugar en una sede neutral o con desplazamientos reducidos.

Nemesio Diez, casa del Toluca | IMAGO7

Partidos a seguir

Entre los partidos más destacados está el duelo de Toluca, recibiendo al monarca defensor de la Leagues Cup, Seattle Sounders, en el primer partido oficial del torneo en suelo mexicano. Ese mismo día, en Los Ángeles, Los Angeles FC se medirá a las Chivas de Guadalajara.

Otros enfrentamientos atractivos incluyen el de Inter Miami, con su flamante fichaje Germán Berterame, contra su exequipo, Rayados de Monterrey, el 8 de agosto.