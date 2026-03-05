Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Por fin viene la Leagues Cup! Los partidos en México del torneo entre Liga MX y MLS

Nuevos cambios en la Leagues Cup l LeaguesCup
Ricardo Olivares 13:34 - 05 marzo 2026
Por primera vez, desde 2019, nuestro país tendrá encuentros del certamen binacional

La edición más reciente de la Leagues Cup marcará un momento histórico para el torneo, ya que por primera vez se disputarán partidos en territorio mexicano. En total, cuatro encuentros de la fase inicial se jugarán en México, con sedes en Toluca, Monterrey y Ciudad de México.

Pumas en la pasada Leagues Cup | IMAGO7

Los clubes que recibirán estos partidos serán los tres mejor clasificados de la Liga MX, lo que les otorgó el derecho de fungir como locales en el torneo: Toluca, Club América y Tigres.

Toluca tendrá doble actividad en casa

El equipo escarlata será el que más partidos dispute en México. Los Diablos Rojos jugarán dos encuentros en el Estadio Nemesio Diez.

  • Jornada 1: Toluca vs Seattle Sounders FC

  • Jornada 3: Toluca vs FC Dallas

Toluca en la Leagues Cup I MEXSPORT

Por su parte, el Club América disputará su partido de la Jornada 1 frente al San Diego FC en el Estadio Banorte.

Henry durante la Leagues Cup | MEXSPORT

El último de los partidos en México será protagonizado por Tigres, que recibirá al Vancouver Whitecaps FC en la Jornada 3 en el Estadio Universitario.

Con esta decisión, el torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer da un paso importante hacia una mayor integración entre ambas ligas, permitiendo que la afición mexicana también sea sede del certamen, que en ediciones anteriores se disputó exclusivamente en Estados Unidos.

Semifinales de la Leagues Cup 2025 | MEXSPORT
