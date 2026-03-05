Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Vocalista de Los Recoditos es acusado por su esposa de agresión

Vocalista de la banda Los Recoditos es acusado de violencia familiar/IG: @rafarecoditos
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:54 - 05 marzo 2026
La banda de regional mexicano informó que separó al cantante mientras se soluciona el proceso legal

El nombre de la banda de regional mexicano Los Recoditos se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que su vocalista, Rafa González, fuera señalado por su esposa de haberla golpeado en reiteradas ocasiones e incluso agredirla con un arma blanca frente a sus hijos.

Esposa de Rafa González denuncia agresiones en video

Mediante un video compartido en TikTok, Fernanda Redondo aseguró haber sido agredida físicamente por el cantante, mostrando golpes en el rostro mientras ambos viajaban en un automóvil.

El señalado de violencia doméstica es Rafa González, vocalista de Los Recoditos/IG: @rafarecoditos

Amiga, guárdame este video, por favor, mira cómo me tiene, él, mira, mira”, aparece diciendo la mujer al mismo tiempo que llora, enfoca al vocalista de Los Recoditos y muestra algunas lesiones que tiene en la cara, mientras el cantante continúa conduciendo sin siquiera voltear a verla.

El video se volvió viral, alcanzando casi 3 millones de visualizaciones en TikTok y despertando el interés de muchas personas.

“Me enterró un cuchillo en la pierna”, acusa

En publicaciones posteriores e incluso en entrevistas con medios de comunicación, la mujer detalló las supuestas agresiones que ha recibido de Rafa González durante los 12 años que llevan casados.

Estábamos bien en la casa. Se puso agresivo. Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada. Entonces, él me agredió delante de mis hijos”, declaró Fernanda Redondo a Imagen Noticias.
La mujer expuso al artista en un video donde muestra unos golpes en el rostro/TikTok: @fergcortez

Señala supuestas influencias del cantante

La mujer también indicó que ha enfrentado dificultades para denunciar, señalando que el cantante tendría influencias que lo protegerían.

Han sido 12 años de manipulación, donde él me ha dicho que no van a proceder en contra de él porque la empresa lo respalda, porque el mánager, su papá, era el alcalde de Mazatlán, y todo eso, ¿verdad? Pero ya atentar contra mi vida, estando mis hijos, creo que ya tengo que alzar la voz”, agregó.

Hasta el momento, Rafa González no se ha manifestado públicamente respecto a estas acusaciones, sin embargo, la banda Los Recoditos si emitió un comunicado en el cual informa que el vocalista está fuera de la agrupación, al menos de manera temporal.

Por lo anterior y de común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la Banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta".

La banda de regional mexicano agrega que le darán seguimiento puntual al caso y estarán atentos al desarrollo del debido procesos judicial, respetando “lo que determinen las autoridades competentes”.

@fergcortez #viral ♬ sonido original - fergcortez

¿Quiénes son Los Recoditos?

La Banda Sinaloense Los Recoditos es una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano, originaria de Mazatlán, Sinaloa.


Fue fundada en 1989 por un grupo de jóvenes músicos, muchos de ellos hijos o familiares de integrantes de la icónica Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.

Aunque tuvieron una pausa durante los años noventa, regresaron con fuerza en la década de los 2000 y lograron consolidarse con éxitos como:

  • “Ando Bien Pedo”

  • “Mi Último Deseo”

  • “Me Tocó Perder”.

Etiquetas relacionadas:
Música
