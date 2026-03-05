Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal

América reveló su nueva foto oficial en el estadio Banorte I @ClubAmerica
Aldo Martínez
Aldo Martínez 14:31 - 05 marzo 2026
El inmueble emitió un aviso para los dueños de palcos y plateas sobre los nuevos medios de acceso y reglas

El Estadio Banorte confirmó oficialmente la fecha de su reapertura tras el proceso de remodelación rumbo a la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con un comunicado dirigido a palcohabientes y plateahabientes, el inmueble volverá a recibir público el próximo 28 de marzo de 2026 ante Portugal.

El regreso de la actividad estará marcado por un partido internacional entre la Selección Mexicana y la Selección de futbol de Portugal, encuentro que servirá como uno de los eventos destacados previos al torneo mundialista que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Banorte se encuentra en remodelación | MEXSPORT

Reapertura y acceso para palcohabientes

En el aviso oficial, la administración del estadio explicó que los titulares de palcos y plateas deberán acudir personalmente (o mediante un representante legal con poder notarial vigente) para obtener los medios de acceso temporales que se utilizarán durante los eventos programados entre el 28 de marzo y el 11 de mayo de 2026.

Estadio Banorte | MEXSPORT

El periodo para realizar este trámite será del 14 al 25 de marzo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas del estadio ubicadas en la Puerta 3. Las autoridades del recinto señalaron que este plazo será improrrogable, por lo que los propietarios deberán realizar el proceso dentro de las fechas establecidas.

Además, se recordó que cualquier titular que desee transferir temporalmente el uso de su palco o platea deberá hacerlo únicamente a través de la plataforma oficial de transacciones o mediante agentes certificados autorizados por el estadio.

¿Habrá reventa o transferencias para el Mundial 2026?

El comunicado también aclara que las transacciones temporales para ceder el uso de localidades solo serán válidas si se registran en la plataforma oficial correspondiente. Cualquier acuerdo realizado por medios no autorizados no será reconocido por la administración del estadio.

Incluso, el inmueble advirtió que se reserva el derecho de cancelar los medios de acceso en caso de detectar cesiones que no hayan sido registradas correctamente dentro del sistema oficial.

Armando González con México | MEXSPORT

Sin embargo, las reglas cambian cuando se trata de la Copa Mundial 2026. Para los partidos del torneo, las transferencias temporales contempladas en el reglamento del estadio no aplicarán, ya que los derechos de acceso estarán sujetos exclusivamente a las disposiciones que determine la FIFA como organizador del evento.

Finalmente, la administración también recordó que los titulares deberán estar al corriente en el pago de cuotas de mantenimiento y servicios para poder utilizar sus localidades. Asimismo, reiteró normas de seguridad dentro del recinto, entre ellas la prohibición de ingresar alimentos o bebidas, fumar o vapear en las instalaciones, como parte de las medidas de control para los próximos eventos.

Jerseys de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 I IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

