Charlyn Corral lanza mensaje de inspiración desde Palacio Nacional: "Las mexicanas somos de otro calibre"

La delantera mexicana Charlyn Corral se convirtió en la protagonista de la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde no solo demostró su dominio del balón, sino que también compartió un poderoso mensaje de superación y resiliencia.

La futbolista fue invitada con motivo de la presentación de un concurso para ganar el boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum para el partido inaugural del Mundial 2026.

En este marco, Corral ofreció un discurso que conmovió a los presentes. Con una sonrisa que reflejaba su emoción, la goleadora recordó los sacrificios de su niñez y el papel fundamental que jugaron sus padres para forjar su carrera en el futbol femenino.

Charlyn Corral, Claudia Sheinbaum, Katia Itzel García y Gaby Fernández de Lara en la conferencia mañanera en Palacio Nacional | CAPTURA X: @Claudiashein

"Cuando vi lo del boleto, sinceramente me pasaron muchas cosas por la cabeza. Me vi reflejada, vi a esa Charlyn de niña en el patio, cuando mi papá nos decía a mi hermano y a mí: 'si no hacen 50 dominadas, no se meten a dormir'. Al otro día eran 100, 150, 1000, 2000 y llegué a hacer 8 mil 600", relató.

La jugadora de 34 años, originaria de Ecatepec, Estado de México, expresó su gratitud hacia sus padres, reconociendo que su apoyo fue clave para convertirse en la figura que es hoy.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, Corral manifestó su esperanza de que su historia inspire a las nuevas generaciones de niñas que sueñan con triunfar en el deporte.

"Se me corta la voz porque creo que las niñas que participen no solo dominan un balón, sino que representan el sueño de muchas que a veces no conocen el camino. Es lindo saber que hoy muchas van a llegar, van a poder vivir de esto y ver un mundial", expresó.