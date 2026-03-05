Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Charlyn Corral lanza mensaje de inspiración desde Palacio Nacional: "Las mexicanas somos de otro calibre"

La jugadora de las Tuzas, Charlyn Corral, rompe en llanto en plena conferencia con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al recordar sus inicios.
Esteban Gutiérrez 15:09 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

La delantera mexicana Charlyn Corral se convirtió en la protagonista de la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde no solo demostró su dominio del balón, sino que también compartió un poderoso mensaje de superación y resiliencia.

La futbolista fue invitada con motivo de la presentación de un concurso para ganar el boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum para el partido inaugural del Mundial 2026.

En este marco, Corral ofreció un discurso que conmovió a los presentes. Con una sonrisa que reflejaba su emoción, la goleadora recordó los sacrificios de su niñez y el papel fundamental que jugaron sus padres para forjar su carrera en el futbol femenino.

Charlyn Corral, Claudia Sheinbaum, Katia Itzel García y Gaby Fernández de Lara en la conferencia mañanera en Palacio Nacional | CAPTURA X: @Claudiashein
Charlyn Corral, Claudia Sheinbaum, Katia Itzel García y Gaby Fernández de Lara en la conferencia mañanera en Palacio Nacional | CAPTURA X: @Claudiashein

"Cuando vi lo del boleto, sinceramente me pasaron muchas cosas por la cabeza. Me vi reflejada, vi a esa Charlyn de niña en el patio, cuando mi papá nos decía a mi hermano y a mí: 'si no hacen 50 dominadas, no se meten a dormir'. Al otro día eran 100, 150, 1000, 2000 y llegué a hacer 8 mil 600", relató.

La jugadora de 34 años, originaria de Ecatepec, Estado de México, expresó su gratitud hacia sus padres, reconociendo que su apoyo fue clave para convertirse en la figura que es hoy.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, Corral manifestó su esperanza de que su historia inspire a las nuevas generaciones de niñas que sueñan con triunfar en el deporte.

"Se me corta la voz porque creo que las niñas que participen no solo dominan un balón, sino que representan el sueño de muchas que a veces no conocen el camino. Es lindo saber que hoy muchas van a llegar, van a poder vivir de esto y ver un mundial", expresó.

Últimos videos
Lo Último
18:30 ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
18:03 Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
17:51 Mazatlán vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 10 del Clausura 2025?
17:41 México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición
17:36 Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
17:31 Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?
17:24 ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
17:24 UNAM realizará pruebas gratis para detectar VPH a mujeres en Nezahualcóyotl
17:22 ¿Muñeco Gallardo puede ser opción para América en caso de salida de Jardine?
17:21 Netflix te lleva a Corea para ver a BTS: así puedes participar en el concurso y ganar el viaje
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
André Jardine en el banquillo durante el partido de Puebla ante América en la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
05/03/2026
¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
Contra
05/03/2026
Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
Mazatlán vs León Jornada 10 | RÉCORD
Futbol
05/03/2026
Mazatlán vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 10 del Clausura 2025?
Novena de México durante el Clásico Mundial 2023 | x:@MexicoBeis
Beisbol
05/03/2026
México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición
Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
05/03/2026
Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Fórmula 1
05/03/2026
Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?