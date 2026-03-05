Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La constante del futbol mexicano: América vs Juárez termina en conato de bronca en las gradas

Estadio Ciudad de los Deportes y violencia | IMAGO7/Captura de pantalla
Emiliano Arias Pacheco 10:21 - 05 marzo 2026
Aficionados azulcremas se fueron a los golpes en el Estadio Ciudad de los Deportes

America volvió a perder, ahora contra Bravos de Juárez en la Jornada 8 de la Liga MX, y dejó en claro que la crisis en Coapa es real. Sin embargo, más allá del resultado, el partido entre los azulcremas y los fronterizos quedó marcado por la violencia que ocurrió en las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes.

Por medio de las redes sociales de ESPN, un video comenzó a circular, en el que se puede captar a aficionados de las Águilas tirando golpes en las gradas. Reportes preliminares apuntan a que los hechos ocurrieron en la cabecera norte del inmueble de la Colonia Nochebuena.

¿Qué dijo la Liga MX al respecto?

Los incidentes en la Liga MX están a la orden del día, es por eso que las medidas de seguridad se han aumentado en los distintos estados del país. Sin embargo, pese a dichas precauciones, la violencia no ha cesado.

Al momento, ni la liga ni el América han lanzado un comunicado al respecto; se desconoce la situación de los implicados. Por segunda fecha consecutiva se registró un acto de violencia en el inmueble, pues también salió a la luz un video de aficionados azulcremas retando a golpes a unos de Tigres en el partido de la Jornada 8.

Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

América, en caída libre

El conjunto azulcrema se encuentra en una de las peores rachas de los últimos años, pues al momento están fuera de la Liguilla. El equipo de André Jardine cuenta con dos derrotas de forma consecutiva en casa.

La primera fue ante Tigres, que caló hondo en el corazón americanista. El conjunto regiomontano rompió con una maldición y humilló a las Águilas, con un marcador de 1-4 y una soberbia exhibición de Juan Brunetta.

Por otro lado, la derrota ante Juárez ha sido uno de los puntos más bajos en la era del brasileño en el banquillo de Coapa. El América murió de nada en los últimos minutos, dejando en claro su baja de ritmo y estado físico fuera de las óptimas condiciones.

Rodrigo Dourado y Raphael Veiga en lamento tras derrota ante Juárez en el Cluasura 2026 | IMAGO7
