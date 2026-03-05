¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años

Tigres y Rayados de Monterrey se medirán en una edición más del Clásico Regio de la Liga MX, donde ambas escuadras vienen de un bajón de nivel importante; aunque la ventaja en este partido puede ser para Los Felinos; en los últimos 10 años los Rayados solo han conseguido 4 victorias en el Volcán.

Hacen respetar al Volcán

Tigres ha tenido un amplio dominio cuando se trata de enfrentarse a Rayados en el Volcán. Se han vivido finales entre ambos, pero el registro ganador de los últimos enfrentamientos en la casa de los felinos se lo llevan los locales. Monterrey solo ha podido sacar 4 triunfos en casa de su rival.

Tuca Ferretti da indicaciones en juego de Monterrey vs Tigres | MEXSPORT

Cuartos de Final Clausura 2024: Tigres 1-2 Rayados.

Octavos de Final Leagues Cup: Tigres 0-1 Rayados.

Final de ida de la Concacaf Champions League 2019: Tigres 0-1 Rayados.

Liga MX Apertura 2016: Tigres 1-3 Rayados.

A Monterrey se le complican mucho las visitas al Volcán, donde la afición y el gran equipo de su rival, plagado de estrellas, han marcado la diferencia en los últimos años.

Gignac durante el partido Monterrey vs Tigres del Clausura 2016 | MEXSPORT

¿Podrán conseguir el triunfo en esta ocasión?

Actualmente, en el Clausura 2026, ambos equipos regiomontanos atraviesan momentos complicados. Rayados con un cambio de entrenador en espera de una mejora en el planteamiento del equipo. Tigres viene de resultados irregulares: golean al América en su casa y pierden con una diferencia abultada ante Puebla.

La mesa está puesta para un gran partido, donde todo puede pasar: reafirmar paternidad o conseguir un importante triunfo en cancha rival.