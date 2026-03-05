Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul ya conoce su camino en la Leagues Cup 2026

Agustín Palavecino, de Cruz Azul, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 12:29 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina se medirá a dos de los mejores equipos de la MLS

La actividad internacional comienza a tomar forma para Cruz Azul, que ya conoce el calendario que tendrá en la Leagues Cup 2026, torneo en el que enfrentará a tres clubes de la Major League Soccer durante la fase inicial.

SANTOS VS CRUZ AZUL | MEXSPORT
SANTOS VS CRUZ AZUL | MEXSPORT

El debut de La Máquina será el 6 de agosto, cuando se mida ante Philadelphia Union en el arranque de su participación dentro del certamen que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS.

Posteriormente, el conjunto celeste volverá a la actividad el 9 de agosto, día en el que enfrentará a New York City FC, otro de los clubes protagonistas del futbol estadounidense.

Rotondi festejando en la victoria de Cruz Azul para conseguir el liderato | Imago7

La fase inicial para los cementeros concluirá el 13 de agosto, cuando se midan ante Chicago Fire, partido con el que cerrarán su participación en esta primera etapa del torneo.

Un detalle importante es que todos los encuentros de Cruz Azul se disputarán en territorio de Estados Unidos, como parte del formato del torneo, que busca fortalecer la competencia entre clubes mexicanos y estadounidenses frente a la afición que vive en ese país.

Leagues Cup: Calendario completo | CRÉDITO X:LeaguesCup

Tras darse a conocer el calendario, el propio Cruz Azul reaccionó en redes sociales con un mensaje

A través de sus plataformas oficiales, el club publicó la frase “Hola Leagues Cup”, acompañada de la imagen con sus rivales.

Con el calendario definido, Cruz Azul comenzará a preparar su participación con el objetivo de trascender en la Leagues Cup 2026 y demostrar su jerarquía frente a los clubes de la MLS en un certamen que cada año gana mayor protagonismo en el futbol de Norteamérica

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Cruz Azul
Últimos videos
Lo Último
15:11 ¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
14:46 ¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
14:46 Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
14:43 ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
14:33 F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
14:31 Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
14:29 ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
14:16 8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer ni se dan flores?
13:54 VIDEO: Vocalista de Los Recoditos es acusado por su esposa de agresión
13:49 Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP
Fórmula 1
05/03/2026
¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Contra
05/03/2026
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
Futbol
05/03/2026
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Futbol
05/03/2026
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Línea de meta del Gran Premio de Australia | AP
Fórmula 1
05/03/2026
F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
Futbol
05/03/2026
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal