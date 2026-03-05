Verificación de edad requerida
Cruz Azul ya conoce su camino en la Leagues Cup 2026
La actividad internacional comienza a tomar forma para Cruz Azul, que ya conoce el calendario que tendrá en la Leagues Cup 2026, torneo en el que enfrentará a tres clubes de la Major League Soccer durante la fase inicial.
El debut de La Máquina será el 6 de agosto, cuando se mida ante Philadelphia Union en el arranque de su participación dentro del certamen que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS.
Posteriormente, el conjunto celeste volverá a la actividad el 9 de agosto, día en el que enfrentará a New York City FC, otro de los clubes protagonistas del futbol estadounidense.
La fase inicial para los cementeros concluirá el 13 de agosto, cuando se midan ante Chicago Fire, partido con el que cerrarán su participación en esta primera etapa del torneo.
Un detalle importante es que todos los encuentros de Cruz Azul se disputarán en territorio de Estados Unidos, como parte del formato del torneo, que busca fortalecer la competencia entre clubes mexicanos y estadounidenses frente a la afición que vive en ese país.
Tras darse a conocer el calendario, el propio Cruz Azul reaccionó en redes sociales con un mensaje
A través de sus plataformas oficiales, el club publicó la frase “Hola Leagues Cup”, acompañada de la imagen con sus rivales.
Con el calendario definido, Cruz Azul comenzará a preparar su participación con el objetivo de trascender en la Leagues Cup 2026 y demostrar su jerarquía frente a los clubes de la MLS en un certamen que cada año gana mayor protagonismo en el futbol de Norteamérica
Hola, @LeaguesCup 🏆💙— CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 5, 2026
Nos vemos en Agosto. 😉
Les dejamos nuestros encuentros. Consulten el calendario completo en https://t.co/yiVKjFVXTi pic.twitter.com/eJentqTSQj