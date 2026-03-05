Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver los partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026?

LIGA MX EQUIPOS ROTA
Esteban Gutiérrez 13:00 - 05 marzo 2026
Tras una vibrante jornada de media semana, la Liga MX retoma actividades con el inicio de la Fecha 10 del Clausura 2026.

El torneo avanza y ya se encuentra en su segunda mitad, por lo que el futuro de varios equipos ha empezado a encaminarse, sobre todo en los extremos de la tabla general.

La acción comienza el viernes con una doble cartelera: Mazatlán vs León y Necaxa vs Pumas. Sin duda, el segundo juego es el más atractivos, con un equipo auriazul que llega dolido tras perder el invicto ante Toluca.

Pumas en el Clausura 2026 | MEXSPORT
Pumas tras perder contra Toluca en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Para el sábado, la afición degustará dos Clásicos de alto calibre: el Tapatío entre Atlas y Chivas, y el Regio entre Tigres y Rayados.

Además, Cruz Azul buscará mantener su liderato frente a San Luis y América tendrá la oportunidad de revertir el mal momento que vive cuando visite a Querétaro.

Ya en la actividad dominical, Toluca recibirá en casa a Juárez y la jornada cerrará con el choque entre Xolos y el sotanero Santos.

América atraviesa un mal momento tras perder ante Juárez | MEXSPORT

CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 10 DEL CLAUSURA 2026

Viernes 6 de marzo

Mazatlán vs León - 19:00 hrs - Azteca 7, Fox One

Necaxa vs Pumas - 21:00 hrs - Azteca 7, Vix Premium, Claro Sports

Sábado 7 de marzo

Cruz Azul vs Atlético de San Luis - 17:00 hrs - Canal5, TUDN, Vix Premium

Querétaro vs América - 17:00 hrs - Fox One

Atlas vs Chivas - 19:00 hrs - Canal 5, TUDN, Vix Premium

Pachuca vs Puebla - 19:06 hrs - Fox One

Tigres vs Monterrey - 21:00 hrs - Azteca 7, Fox One

Domingo 8 de marzo

Toluca vs Juárez - 17:00 hrs - Vix Premium

Tijuana vs Santos - 21:06 hrs - Fox One

