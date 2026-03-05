Liga MX: ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver los partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026?

Tras una vibrante jornada de media semana, la Liga MX retoma actividades con el inicio de la Fecha 10 del Clausura 2026.

El torneo avanza y ya se encuentra en su segunda mitad, por lo que el futuro de varios equipos ha empezado a encaminarse, sobre todo en los extremos de la tabla general.

La acción comienza el viernes con una doble cartelera: Mazatlán vs León y Necaxa vs Pumas. Sin duda, el segundo juego es el más atractivos, con un equipo auriazul que llega dolido tras perder el invicto ante Toluca.

Pumas tras perder contra Toluca en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Para el sábado, la afición degustará dos Clásicos de alto calibre: el Tapatío entre Atlas y Chivas, y el Regio entre Tigres y Rayados.

Además, Cruz Azul buscará mantener su liderato frente a San Luis y América tendrá la oportunidad de revertir el mal momento que vive cuando visite a Querétaro.

Ya en la actividad dominical, Toluca recibirá en casa a Juárez y la jornada cerrará con el choque entre Xolos y el sotanero Santos.

América atraviesa un mal momento tras perder ante Juárez | MEXSPORT

CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 10 DEL CLAUSURA 2026

Viernes 6 de marzo

Mazatlán vs León - 19:00 hrs - Azteca 7, Fox One

Necaxa vs Pumas - 21:00 hrs - Azteca 7, Vix Premium, Claro Sports

Sábado 7 de marzo

Cruz Azul vs Atlético de San Luis - 17:00 hrs - Canal5, TUDN, Vix Premium

Querétaro vs América - 17:00 hrs - Fox One

Atlas vs Chivas - 19:00 hrs - Canal 5, TUDN, Vix Premium

Pachuca vs Puebla - 19:06 hrs - Fox One

Tigres vs Monterrey - 21:00 hrs - Azteca 7, Fox One

Domingo 8 de marzo

Toluca vs Juárez - 17:00 hrs - Vix Premium