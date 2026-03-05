Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Liga MX: ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver los partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026?
Tras una vibrante jornada de media semana, la Liga MX retoma actividades con el inicio de la Fecha 10 del Clausura 2026.
El torneo avanza y ya se encuentra en su segunda mitad, por lo que el futuro de varios equipos ha empezado a encaminarse, sobre todo en los extremos de la tabla general.
La acción comienza el viernes con una doble cartelera: Mazatlán vs León y Necaxa vs Pumas. Sin duda, el segundo juego es el más atractivos, con un equipo auriazul que llega dolido tras perder el invicto ante Toluca.
Para el sábado, la afición degustará dos Clásicos de alto calibre: el Tapatío entre Atlas y Chivas, y el Regio entre Tigres y Rayados.
Además, Cruz Azul buscará mantener su liderato frente a San Luis y América tendrá la oportunidad de revertir el mal momento que vive cuando visite a Querétaro.
Ya en la actividad dominical, Toluca recibirá en casa a Juárez y la jornada cerrará con el choque entre Xolos y el sotanero Santos.
CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 10 DEL CLAUSURA 2026
Viernes 6 de marzo
Mazatlán vs León - 19:00 hrs - Azteca 7, Fox One
Necaxa vs Pumas - 21:00 hrs - Azteca 7, Vix Premium, Claro Sports
Sábado 7 de marzo
Cruz Azul vs Atlético de San Luis - 17:00 hrs - Canal5, TUDN, Vix Premium
Querétaro vs América - 17:00 hrs - Fox One
Atlas vs Chivas - 19:00 hrs - Canal 5, TUDN, Vix Premium
Pachuca vs Puebla - 19:06 hrs - Fox One
Tigres vs Monterrey - 21:00 hrs - Azteca 7, Fox One
Domingo 8 de marzo
Toluca vs Juárez - 17:00 hrs - Vix Premium
Tijuana vs Santos - 21:06 hrs - Fox One