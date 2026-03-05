Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

El presidente Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:34 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La decisión del mandatario ocurre en un contexto marcado por debates sobre seguridad fronteriza y el manejo de la migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió destituir a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un movimiento que representa uno de los cambios más relevantes dentro de su administración en materia de seguridad y migración.

La salida de Noem se produce en medio de tensiones políticas relacionadas con la gestión del departamento encargado de supervisar áreas clave como la seguridad fronteriza, el control migratorio, la respuesta a emergencias y la protección del territorio estadounidense.

La salida de Kristi Noem ocurre en medio del debate político en Estados Unidos sobre control migratorio y seguridad en la frontera./ AP

De acuerdo con lo informado por medios estadounidenses, el mandatario también anunció quién ocupará el cargo tras la salida de la funcionaria. Trump designará al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, como su sustituto al frente del Departamento de Seguridad Nacional.

La decisión forma parte de una reconfiguración en el gabinete del presidente en un momento en el que el tema migratorio continúa siendo uno de los ejes centrales del debate político en Estados Unidos.

¿Quién es Markwayne Mullin, el sustituto de Kristi Noem?

Markwayne Mullin es senador republicano por el estado de Oklahoma y anteriormente fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En su carrera política se ha alineado con varias de las posturas del Partido Republicano en temas como seguridad, economía y política migratoria.

El legislador es considerado cercano a Trump y ha respaldado diversas iniciativas relacionadas con el fortalecimiento del control fronterizo. Su llegada al Departamento de Seguridad Nacional buscaría dar continuidad a las estrategias de seguridad impulsadas por la administración actual.

Markwayne Mullin ha sido senador por Oklahoma y anteriormente formó parte de la Cámara de Representantes./ AP

¿Qué implica el cambio en el Departamento de Seguridad Nacional?

El Departamento de Seguridad Nacional es una de las agencias más importantes del gobierno estadounidense, ya que coordina a varias instituciones responsables de la seguridad interna, entre ellas la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

El relevo de Kristi Noem y el nombramiento de Markwayne Mullin podrían influir en la manera en que se aplican las políticas de seguridad fronteriza y migración, especialmente en un contexto de presión política y debate sobre el control de la frontera sur.

Mientras se formaliza el cambio en el liderazgo del DHS, la administración de Trump continúa ajustando su gabinete en áreas estratégicas relacionadas con la seguridad nacional y la gestión migratoria.

El cambio en el DHS representa uno de los movimientos más importantes en el gabinete de Donald Trump en materia de seguridad./ AP
Últimos videos
Lo Último
15:11 ¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
14:46 ¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
14:46 Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
14:43 ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
14:33 F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
14:31 Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
14:29 ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
14:16 8M: ¿Por qué no se felicita el Día Internacional de la Mujer ni se dan flores?
13:54 VIDEO: Vocalista de Los Recoditos es acusado por su esposa de agresión
13:49 Tigres y Rayados ya conocen sus rivales de Leagues Cup; los felinos jugarán un partido en México
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP
Fórmula 1
05/03/2026
¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Contra
05/03/2026
¿Quién es Markwayne Mullin? El expeleador de MMA que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
Futbol
05/03/2026
Conflicto en Medio Oriente afecta a Julián Quiñones, ¿qué pasó con el mexicano?
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Futbol
05/03/2026
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
Línea de meta del Gran Premio de Australia | AP
Fórmula 1
05/03/2026
F1 debe priorizar la seguridad ante conflicto en Oriente Medio, afirma Steiner: "No se pueden arriesgar vidas"
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal
Futbol
05/03/2026
Estadio Banorte confirma a dueño de palcos la reapertura con el México vs Portugal