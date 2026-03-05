Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió destituir a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un movimiento que representa uno de los cambios más relevantes dentro de su administración en materia de seguridad y migración.

La salida de Noem se produce en medio de tensiones políticas relacionadas con la gestión del departamento encargado de supervisar áreas clave como la seguridad fronteriza, el control migratorio, la respuesta a emergencias y la protección del territorio estadounidense.

La salida de Kristi Noem ocurre en medio del debate político en Estados Unidos sobre control migratorio y seguridad en la frontera./ AP

De acuerdo con lo informado por medios estadounidenses, el mandatario también anunció quién ocupará el cargo tras la salida de la funcionaria. Trump designará al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, como su sustituto al frente del Departamento de Seguridad Nacional.

La decisión forma parte de una reconfiguración en el gabinete del presidente en un momento en el que el tema migratorio continúa siendo uno de los ejes centrales del debate político en Estados Unidos.

¿Quién es Markwayne Mullin, el sustituto de Kristi Noem?

Markwayne Mullin es senador republicano por el estado de Oklahoma y anteriormente fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En su carrera política se ha alineado con varias de las posturas del Partido Republicano en temas como seguridad, economía y política migratoria.

El legislador es considerado cercano a Trump y ha respaldado diversas iniciativas relacionadas con el fortalecimiento del control fronterizo. Su llegada al Departamento de Seguridad Nacional buscaría dar continuidad a las estrategias de seguridad impulsadas por la administración actual.

Markwayne Mullin ha sido senador por Oklahoma y anteriormente formó parte de la Cámara de Representantes./ AP

¿Qué implica el cambio en el Departamento de Seguridad Nacional?

El Departamento de Seguridad Nacional es una de las agencias más importantes del gobierno estadounidense, ya que coordina a varias instituciones responsables de la seguridad interna, entre ellas la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

El relevo de Kristi Noem y el nombramiento de Markwayne Mullin podrían influir en la manera en que se aplican las políticas de seguridad fronteriza y migración, especialmente en un contexto de presión política y debate sobre el control de la frontera sur.

Mientras se formaliza el cambio en el liderazgo del DHS, la administración de Trump continúa ajustando su gabinete en áreas estratégicas relacionadas con la seguridad nacional y la gestión migratoria.