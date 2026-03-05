SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en México tendrán varios días sin clases durante marzo de 2026, según lo establece el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante ese mes se juntarán distintos eventos administrativos y festivos que provocarán un periodo prolongado de suspensión de actividades escolares, lo que para muchos estudiantes será un verdadero mega puente.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en México tendrán varios días sin clases / FREEPIK

¿Qué días no habrá clases en marzo de 2026?

De acuerdo con la SEP, los estudiantes no asistirán a las aulas en las siguientes fechas:

Viernes 13 de marzo: suspensión por descarga administrativa y evaluación del segundo trimestre.

Lunes 16 de marzo: descanso oficial por el natalicio de Benito Juárez .

Viernes 27 de marzo: suspensión por Consejo Técnico Escolar (CTE) .

Lunes 30 y martes 31 de marzo: inicio del periodo vacacional de Semana Santa 2026.

La combinación de estos días genera un periodo de cinco jornadas sin clases, lo que amplía los descansos escolares durante ese mes.

Se juntarán en marzo distintos eventos administrativos y festivos / FREEPIK

Vacaciones de Semana Santa 2026

El calendario escolar marca que el periodo vacacional de Semana Santa será del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, mientras que el regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril.

Durante estas fechas, millones de estudiantes en todo el país suspenderán actividades académicas.

Los cinco días consecutivos serán para finales de marzo / FREEPIK

Días festivos oficiales en el calendario SEP 2026

Además de los descansos de marzo, el calendario escolar contempla varias fechas oficiales sin clases:

Lunes 2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución Mexicana

Lunes 16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo

Martes 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro

Algunos de estos días también están reconocidos en la Ley Federal del Trabajo, por lo que aplican tanto en el ámbito educativo como en el laboral.

Consejos Técnicos Escolares: fechas sin clases

La SEP también confirmó que las sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) continuarán realizándose el último viernes de cada mes, lo que implica suspensión de clases para los alumnos.

Las fechas programadas son: 30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026