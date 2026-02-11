Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde

La SEP confirmó suspensión de clases para todos los niveles/ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 15:29 - 11 febrero 2026
El puente vacacional se junta con el Día del Amor y la Amistad que se celebra el próximo 14 de febrero

La Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó una suspensión extraordinaria de clases que generará un puente vacacional de cuatro días durante el fin de semana del Día del Amor y la Amistad. Aquí te decimos desde cuándo aplica y en qué escuelas.

¿Cuándo será el puente de cuatro días?

A través de una tarjeta informativa se dio a conocer que no habrá clases los días lunes 16 y martes 17 de febrero.


Al juntarse con el sábado 14 de febrero (Día del Amor y la Amistad) y el domingo 15, se conformará un puente de cuatro días sin actividades escolares.

Estudiantes tendrán puente vacacional del 14 al 17 de febrero de 2026/SEP

¿En qué estados aplica la suspensión?

La medida no es nacional. Esta disposición aplica únicamente para cinco municipios del estado de Veracruz, con motivo del Carnaval de Veracruz 2026, que comenzó el 10 de febrero y concluirá el 18 del mismo mes.


Los municipios donde se suspenderán clases son:

  • Alvarado

  • Veracruz

  • Boca del Río

  • Medellín

  • Xalapa

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) confirmó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero se suspenderán actividades escolares en los municipios de Alvarado, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Xalapa, con motivo del Carnaval de Veracruz.

La medida, establecida mediante circular de la Oficialía Mayor, aplica exclusivamente para los centros de trabajo ubicados en dichos municipios. En el resto del estado, las actividades académicas y administrativas se desarrollarán con normalidad, conforme al calendario del ciclo escolar 2025-2026”, se lee en el comunicado del gobierno estatal.
Esta medida es exclusiva para algunos municipios del estado de Veracruz, con motivo del Carnaval 2026/Facebook: Carnaval Veracruz 2026

En el resto del país habrá clases normales

Fuera de estos municipios, las actividades escolares continuarán de manera habitual, conforme al calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026.


El próximo fin de semana largo a nivel nacional está programado para el 27 de febrero, cuando se suspenderán clases por junta de Consejo Técnico.

¿Qué artistas estarán en el Carnaval de Veracruz 2026?

Este es el cartel confirmado para el Carnaval de Veracruz 2026:

Martes 10 de febrero

  • Nelson Kanzela

Miércoles 11 de febrero

  • Agrupación Urbana Picus

Jueves 12 de febrero

  • Joseph Amado & Lavoe Orquesta

  • Havana de Primera

Viernes 13 de febrero

  • Carlos Rivera

Sábado 14 de febrero

  • Yeri Mua

  • El Bogueto

  • Uzielito Mix

Domingo 15 de febrero

  • Christian Nodal

Lunes 16 de febrero

  • Banda MS

Martes 17 de febrero

  • Mon Laferte

Miércoles 18 de febrero

  • Chiquito Team Band.

