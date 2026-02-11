SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
La Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó una suspensión extraordinaria de clases que generará un puente vacacional de cuatro días durante el fin de semana del Día del Amor y la Amistad. Aquí te decimos desde cuándo aplica y en qué escuelas.
¿Cuándo será el puente de cuatro días?
A través de una tarjeta informativa se dio a conocer que no habrá clases los días lunes 16 y martes 17 de febrero.
Al juntarse con el sábado 14 de febrero (Día del Amor y la Amistad) y el domingo 15, se conformará un puente de cuatro días sin actividades escolares.
¿En qué estados aplica la suspensión?
La medida no es nacional. Esta disposición aplica únicamente para cinco municipios del estado de Veracruz, con motivo del Carnaval de Veracruz 2026, que comenzó el 10 de febrero y concluirá el 18 del mismo mes.
Los municipios donde se suspenderán clases son:
Alvarado
Veracruz
Boca del Río
Medellín
Xalapa
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) confirmó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero se suspenderán actividades escolares en los municipios de Alvarado, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Xalapa, con motivo del Carnaval de Veracruz.
La medida, establecida mediante circular de la Oficialía Mayor, aplica exclusivamente para los centros de trabajo ubicados en dichos municipios. En el resto del estado, las actividades académicas y administrativas se desarrollarán con normalidad, conforme al calendario del ciclo escolar 2025-2026”, se lee en el comunicado del gobierno estatal.
En el resto del país habrá clases normales
Fuera de estos municipios, las actividades escolares continuarán de manera habitual, conforme al calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026.
El próximo fin de semana largo a nivel nacional está programado para el 27 de febrero, cuando se suspenderán clases por junta de Consejo Técnico.
¿Qué artistas estarán en el Carnaval de Veracruz 2026?
Este es el cartel confirmado para el Carnaval de Veracruz 2026:
Martes 10 de febrero
Nelson Kanzela
Miércoles 11 de febrero
Agrupación Urbana Picus
Jueves 12 de febrero
Joseph Amado & Lavoe Orquesta
Havana de Primera
Viernes 13 de febrero
Carlos Rivera
Sábado 14 de febrero
Yeri Mua
El Bogueto
Uzielito Mix
Domingo 15 de febrero
Christian Nodal
Lunes 16 de febrero
Banda MS
Martes 17 de febrero
Mon Laferte
Miércoles 18 de febrero
Chiquito Team Band.