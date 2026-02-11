Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Fórmula E: las especificaciones de un monoplaza por un mecánico

Monoplaza de Jaguar en acción | @JaguarRacing
Emiliano Arias Pacheco 15:49 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Jaguar le permitió a RÉCORD saber a detalle las grandes cosas a saber del auto

La Fórmula E vive una etapa de transformación tecnológica con la evolución del GEN3 Evo y la próxima llegada del GEN4, una nueva generación que marcará un salto profundo en potencia, eficiencia y transferencia tecnológica hacia los autos eléctricos de calle. En este proceso, Jaguar TCS Racing se mantiene como uno de los protagonistas del campeonato, utilizando cada carrera como un laboratorio de innovación.

El actual GEN3 Evo, introducido en la temporada 2024, representa el monoplaza eléctrico más avanzado hasta la fecha dentro de la categoría. Incorpora tracción integral activable en momentos específicos de carrera, mejoras aerodinámicas enfocadas en clasificación y arrancadas, así como una optimización en la recuperación de energía que eleva el ritmo y la exigencia estratégica en pista.

Jaguar | @JaguarRacing

Por su parte, el GEN4, cuyo reglamento entrará en vigor en la temporada 2026-2027, promete un incremento sustancial de potencia y tracción integral permanente, además de avances significativos en eficiencia energética. Para Jaguar TCS Racing, esta nueva normativa reafirma su compromiso con la movilidad eléctrica de alto rendimiento y el desarrollo sostenible a largo plazo.

En este contexto, Tata Consultancy Services (TCS) desempeña un papel clave como socio tecnológico. A través del análisis avanzado de datos, simulación y gestión energética en tiempo real, TCS contribuye a optimizar el rendimiento del monoplaza y a maximizar cada decisión estratégica en carrera, un factor determinante rumbo a la era GEN4.

Jaguar | @JaguarRacing

¿Qué hace especial al Jaguar I-TYPE 7 bajo la normativa GEN3 Evo?

El Jaguar I-TYPE 7 es el monoplaza más avanzado y eficiente desarrollado por Jaguar TCS Racing bajo la normativa GEN3 Evo. Diseñado para combinar rendimiento extremo con eficiencia eléctrica, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 1.86 segundos, convirtiéndose en el monoplaza FIA de aceleración más rápida del mundo.

Entrega 350 kW de potencia, cuenta con tracción all-wheel drive, alcanza velocidades cercanas a los 320 km/h y tiene un peso total de 862 kilogramos incluyendo al piloto. Todo su diseño está enfocado en maximizar el desempeño utilizando la menor cantidad de energía posible, apoyado en sistemas avanzados de análisis de datos.

Uno de los aspectos más impresionantes del I-TYPE 7 es su eficiencia energética: inicia cada carrera con solo el 60 % de la energía total y recupera el 40 % restante mediante frenado regenerativo, eliminando incluso la necesidad de frenos traseros tradicionales. Aunque el chasis y la batería son estándar para todos los equipos, Jaguar desarrolla internamente su tren motriz, inversor, unidad generadora, transmisión, suspensión trasera y software.

Sensaciones tras México y enfoque en Miami

En cuanto al E-Prix de México, el balance fue desafiante para el equipo. Aunque hubo ritmo competitivo por momentos, diversos factores impidieron convertir ese potencial en un resultado sólido. Mitch Evans logró colocarse al frente en modo ataque, demostrando la capacidad del auto, mientras que António Félix da Costa avanzaba posiciones antes de un contacto que terminó prematuramente su carrera.

Últimos videos
Lo Último
16:36 Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
16:35 NFL: Los Seahawks hacen estallar Seattle al recordar en desfile que se coronaron en el campo de 49ers
16:35 VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
16:31 NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
16:17 Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
15:54 México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
15:49 Fórmula E: las especificaciones de un monoplaza por un mecánico
15:32 Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
15:29 SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
15:17 UEFA Nations League: ¿Dónde y a qué ver el Sorteo Fase de Liga?
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Real Sociedad superó a Athletic en la Ida de Semifinales | GROSBY
Futbol
11/02/2026
Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
NFL: Los Seahawks hacen estallar Seattle al recordar en desfile que se coronaron en el campo de 49ers
NFL
11/02/2026
NFL: Los Seahawks hacen estallar Seattle al recordar en desfile que se coronaron en el campo de 49ers
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
Contra
11/02/2026
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
NFL
11/02/2026
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
Erling Haaland celebra con sus compañeros luego de su gol contra Fulham | AP
Futbol
11/02/2026
Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
Contra
11/02/2026
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE