Fórmula E: las especificaciones de un monoplaza por un mecánico

La Fórmula E vive una etapa de transformación tecnológica con la evolución del GEN3 Evo y la próxima llegada del GEN4, una nueva generación que marcará un salto profundo en potencia, eficiencia y transferencia tecnológica hacia los autos eléctricos de calle. En este proceso, Jaguar TCS Racing se mantiene como uno de los protagonistas del campeonato, utilizando cada carrera como un laboratorio de innovación.

El actual GEN3 Evo, introducido en la temporada 2024, representa el monoplaza eléctrico más avanzado hasta la fecha dentro de la categoría. Incorpora tracción integral activable en momentos específicos de carrera, mejoras aerodinámicas enfocadas en clasificación y arrancadas, así como una optimización en la recuperación de energía que eleva el ritmo y la exigencia estratégica en pista.

Por su parte, el GEN4, cuyo reglamento entrará en vigor en la temporada 2026-2027, promete un incremento sustancial de potencia y tracción integral permanente, además de avances significativos en eficiencia energética. Para Jaguar TCS Racing, esta nueva normativa reafirma su compromiso con la movilidad eléctrica de alto rendimiento y el desarrollo sostenible a largo plazo.

En este contexto, Tata Consultancy Services (TCS) desempeña un papel clave como socio tecnológico. A través del análisis avanzado de datos, simulación y gestión energética en tiempo real, TCS contribuye a optimizar el rendimiento del monoplaza y a maximizar cada decisión estratégica en carrera, un factor determinante rumbo a la era GEN4.

¿Qué hace especial al Jaguar I-TYPE 7 bajo la normativa GEN3 Evo?

El Jaguar I-TYPE 7 es el monoplaza más avanzado y eficiente desarrollado por Jaguar TCS Racing bajo la normativa GEN3 Evo. Diseñado para combinar rendimiento extremo con eficiencia eléctrica, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 1.86 segundos, convirtiéndose en el monoplaza FIA de aceleración más rápida del mundo.

Entrega 350 kW de potencia, cuenta con tracción all-wheel drive, alcanza velocidades cercanas a los 320 km/h y tiene un peso total de 862 kilogramos incluyendo al piloto. Todo su diseño está enfocado en maximizar el desempeño utilizando la menor cantidad de energía posible, apoyado en sistemas avanzados de análisis de datos.

Uno de los aspectos más impresionantes del I-TYPE 7 es su eficiencia energética: inicia cada carrera con solo el 60 % de la energía total y recupera el 40 % restante mediante frenado regenerativo, eliminando incluso la necesidad de frenos traseros tradicionales. Aunque el chasis y la batería son estándar para todos los equipos, Jaguar desarrolla internamente su tren motriz, inversor, unidad generadora, transmisión, suspensión trasera y software.

