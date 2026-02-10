Atleta noruego confiesa infidelidad tras ganar medalla olímpica: "Haré todo para recuperarla"

La celebración de Sturla Holm Laegreid en los Juegos Olímpicos de Invierno dio un giro inesperado este martes. El atleta noruego, recién galardonado con el bronce en la prueba individual de 20 km de biatlón en Milán Cortina, sorprendió a los aficionados al confesar en directo por televisión que había sido infiel a su novia.

Laegreid, siete veces campeón del mundo, finalizó la prueba por detrás de su compatriota Johan-Olav Botn, quien se llevó el oro, y del francés Eric Perrot, que obtuvo la plata.

Esta es la segunda medalla olímpica para Laegreid, tras el oro que consiguió en la prueba de relevos en los Juegos de Invierno de 2022.

En lo que apuntaba a ser una celebración por la obtención de una histórica medalla olímpica, el atleta noruego reveló estar pasando por un momento complicado. Holm Laegreid logró su primera medalla olímpica en categorías individuales, pero todo en lo que podía pensar es en su relación fallida.

Sturla Holm Laegreid consiguió la medalla de bronce| AP

"Ha sido la peor semana de mi vida", admitió en declaraciones a la cadena noruega NRK. "Hay alguien con quien quería compartir esto que quizás no me esté viendo. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable del mundo. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y la engañé".

"Tenía la medalla de oro en la vida, y estoy seguro de que muchos verán las cosas de otra manera, pero yo solo tengo ojos para ella. El deporte ha pasado a un segundo plano estos últimos días. Sí, ojalá pudiera compartir esto con ella", añadió Laegreid, quien no reveló la identidad de su pareja.

El atleta noruego minimizó su medalla de bronce | AP

Más tarde, durante una rueda de prensa, el biatleta se refirió a su confesión pública.

"Por supuesto, ahora espero no haberle arruinado el día a Johan", comentó. "No sé si fue la decisión correcta o no, pero fue la que tomé". Aseguró que su intención no era robar el protagonismo y explicó, "Tomé la decisión de contarle al mundo lo que hice para que quizás exista una posibilidad de que ella vea lo que realmente significa para mí. Quizás no, pero no quiero pensar que no intenté todo para recuperarla".

Sturla Holm Laegreid habló de su relación amorosa | AP