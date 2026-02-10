Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL

El Levi’s Stadium fue testigo de una noche histórica donde los Seattle Seahawks se alzaron con el trofeo Vince Lombardi tras vencer 29-13 a los New England Patriots. Sin embargo, más allá del marcador, el Super Bowl LX será recordado por las cifras astronómicas y los récords rotos tanto dentro como fuera del emparrillado.

Seattle alista su festejo tras ser campeones del Super Bowl | AP

Aquí te presentamos el desglose de los números más impactantes de la edición 2026:

RÉCORDS DENTRO DEL CAMPO

El juego terrestre y la estrategia defensiva de Mike Macdonald fueron las claves del éxito para Seattle.

Kenneth Walker III deja sembrada a la defensiva de Patriots. I AP

135 yardas y un MVP histórico: Kenneth Walker III se llevó los honores al Jugador Más Valioso tras sumar 135 yardas en 27 acarreos. Con esto, rompió una sequía de 28 años sin que un corredor ganara el MVP (el último fue Terrell Davis en 1998).

El récord de Jason Myers: El pateador de los Seahawks fue una pieza fundamental al establecer una nueva marca de 5 goles de campo anotados en un solo Super Bowl.

La pesadilla de Drake Maye: El quarterback de los Patriots vivió una noche para el olvido. Terminó con el 6to peor EPA/dropback (-0.34) en un Super Bowl desde el año 2000, siendo anulado por una defensa de Seattle que lo capturó en 6 ocasiones.

EL MUNDO DE LAS APUESTAS

La industria de las apuestas deportivas en Estados Unidos alcanzó niveles nunca antes vistos durante este fin de semana.

1,760 millones de dólares: Es la cifra estimada de apuestas legales en territorio estadounidense según la American Gaming Association.

Crecimiento del 20%: Este monto representa un incremento significativo respecto a los 1,390 millones registrados en 2025, impulsado por la expansión de la legalización en más estados.

Este año el show de medio tiempo fue lo más destacado del Super Bowl/AP

BAD BUNNY Y UN SHOW HISTÓRICO

El show de medio tiempo no solo fue un éxito cultural, sino un monstruo del rating.

142.3 millones de espectadores: El "Conejo Malo" destrozó los récords de audiencia, convirtiéndose en el show de medio tiempo más visto de la historia.

Representación latina: Bad Bunny marcó un hito al ser el primer solista latino masculino en encabezar el espectáculo, presentando un show íntegramente en español que cautivó a la audiencia global.

El show de Bad Bunny se convirtió en uno de los más comentados y polarizados en la historia del Super Bowl./ AP

EL MÁS PERDEDOR DEL SUPER BOWL