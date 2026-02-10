Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL

Seattle se corona en el Super Bowl | AP
Seattle se corona en el Super Bowl | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:04 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Super Bowl LX estará en los libros de historia por romper récords dentro y fuera del emparrillado

El Levi’s Stadium fue testigo de una noche histórica donde los Seattle Seahawks se alzaron con el trofeo Vince Lombardi tras vencer 29-13 a los New England Patriots. Sin embargo, más allá del marcador, el Super Bowl LX será recordado por las cifras astronómicas y los récords rotos tanto dentro como fuera del emparrillado.

Seattle alista su festejo tras ser campeones del Super Bowl | AP
Seattle alista su festejo tras ser campeones del Super Bowl | AP

Aquí te presentamos el desglose de los números más impactantes de la edición 2026:

RÉCORDS DENTRO DEL CAMPO

El juego terrestre y la estrategia defensiva de Mike Macdonald fueron las claves del éxito para Seattle.

Kenneth Walker III deja sembrada a la defensiva de Patriots. I AP

  • 135 yardas y un MVP histórico: Kenneth Walker III se llevó los honores al Jugador Más Valioso tras sumar 135 yardas en 27 acarreos. Con esto, rompió una sequía de 28 años sin que un corredor ganara el MVP (el último fue Terrell Davis en 1998).

  • El récord de Jason Myers: El pateador de los Seahawks fue una pieza fundamental al establecer una nueva marca de 5 goles de campo anotados en un solo Super Bowl.

  • La pesadilla de Drake Maye: El quarterback de los Patriots vivió una noche para el olvido. Terminó con el 6to peor EPA/dropback (-0.34) en un Super Bowl desde el año 2000, siendo anulado por una defensa de Seattle que lo capturó en 6 ocasiones.

EL MUNDO DE LAS APUESTAS

La industria de las apuestas deportivas en Estados Unidos alcanzó niveles nunca antes vistos durante este fin de semana.

  • 1,760 millones de dólares: Es la cifra estimada de apuestas legales en territorio estadounidense según la American Gaming Association.

  • Crecimiento del 20%: Este monto representa un incremento significativo respecto a los 1,390 millones registrados en 2025, impulsado por la expansión de la legalización en más estados.

Este año el show de medio tiempo fue lo más destacado del Super Bowl/AP

BAD BUNNY Y UN SHOW HISTÓRICO

El show de medio tiempo no solo fue un éxito cultural, sino un monstruo del rating.

  • 142.3 millones de espectadores: El "Conejo Malo" destrozó los récords de audiencia, convirtiéndose en el show de medio tiempo más visto de la historia.

  • Representación latina: Bad Bunny marcó un hito al ser el primer solista latino masculino en encabezar el espectáculo, presentando un show íntegramente en español que cautivó a la audiencia global.

El show de Bad Bunny se convirtió en uno de los más comentados y polarizados en la historia del Super Bowl./ AP

EL MÁS PERDEDOR DEL SUPER BOWL

No todas las cifras fueron positivas. Con esta derrota, los New England Patriots se convirtieron oficialmente en el equipo con más Super Bowls perdidos en la historia de la NFL, sumando un total de 6 descalabros (1986, 1997, 2008, 2012, 2018 y 2026), superando a los Denver Broncos.

Últimos videos
Lo Último
17:19 La Concachampions es la obsesión en América; Jardine acepta la deuda internacional del equipo
17:09 WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
17:04 Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL
17:04 Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
16:57 ¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
16:45 ¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero
16:36 Irene Azuela destaca a Salma Hayek como pilar de "Como Agua Para Chocolate"
16:32 ¡No habrá corte! West Ham y Manchester United empatan y reparten puntos en Londres
16:28 Tragedia en Oaxaca: explota ducto de Pemex durante labores de mantenimiento
16:26 Aprueban Reforma Laboral de 40 horas en México: ¿Desde cuándo aplica?
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
André Jardine en conferencia de prensa previo a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 | MEXSPORT
Futbol
10/02/2026
La Concachampions es la obsesión en América; Jardine acepta la deuda internacional del equipo
WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
Contra
10/02/2026
WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
Seattle se corona en el Super Bowl | AP
NFL
10/02/2026
Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL
Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
Contra
10/02/2026
Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
Futbol
10/02/2026
¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero
Contra
10/02/2026
¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero